Cuisine : comment réussir son crumble maison ?

publié le 06/02/2021

Pour beaucoup, le crumble est un dessert gourmand et croustillant, qui se savoure comme il se doit. Mais pour d'autres, le crumble se décline et s'offre comme une petite entrée avant le repas. Mais toujours avec une importance capitale : cette délicieuse pâte émiettée qui repose dessus. Dans Nous Voilà Bien !, Liguori Lecomte vous propose deux recettes de crumble à faire à la maison : l'une sucrée, l'autre salée...

Le secret pour obtenir une pâte croustillante, c'est le froid ! "Une fois la pâte faite, il faut la laisser 1h au frigo pour éviter qu'elle ne soit posée sur les fruits ou légumes à température ambiante", explique le chef cuisinier. Pour ce qui est de la recette salée, Liguori Lecomte vous propose un crumble mangue coco. "Mélangez 120g de beurre salé et la même quantité de farine. Vous pouvez ajouter de la noix de coco râpée" conseille-t-il. Et d'ajouter, "pendant ce temps, épluchez une mangue en petits dés et, là aussi, ajoutez de la noix de coco râpée. Placez le contenu dans les ramequins, saupoudrez le de pâte de crumble et enfournez dans un four déjà préchauffé".

Pour ce qui est de la recette salée, c'est une version saumon-sarrasin que vous propose Liguori Lecomte. "Mélangez 110g de beurre et 120g de parmesan pour la pâte, ainsi que 60g de farine de blé et pareil pour la farine de sarrasin. Placez le mélange au frigo 1h. En attendant, taillez en petits dés le saumon fumé. Dans une poêle, faites chauffer un quart de céleris avec deux poireaux émincés pour retirer l'eau. Enfin, placez l'ensemble dans les ramequins et, là aussi, versez la pâte dessus, avant d'enfourner".

Un dernier conseil : pour être sur que le crumble soit croustillant et bien cuit, "ne regardez pas forcément la durée ou la température sur le four, fiez-vous à votre œil pour observer une couche bien dorée sur le dessus", conseille le chef. La cuisine fait du bien au moral en ce temps difficiles, alors bon appétit !

Au sommaire de l'émission :

Héritage : quels sont nos droits ?

Invitée : Isabelle Louet, journaliste conso et vie pratique au magazine Avantages, partenaire de l'émission.

Nutrition : la crème fraiche est-elle mauvaise pour la santé ?

Invité : Solveig Darrigo-Dartinet, dietéticienne, nutrionniste, fondatrice de cuisine3s.fr





Cuisine : comment réussir un crumble maison ?

Invité : Liguori Lecomte, chef du site ''Cuisine AZ'' et auteur culinaire.

