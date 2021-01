Banques : nouvelle hausse des frais bancaires en 2021

publié le 12/01/2021 à 07:29

Un total de 216,70 euros : c'est le montant des frais bancaires en 2021. Ils repartent à la hausse de 0,6%, par rapport à 2020. Cela paraît modéré, mais il s'agit quand même de la plus forte hausse enregistrée depuis 2017.

Selon l'étude annuelle du comparateur Panorabanques, cette année, la palme des tarifs bancaires qui augmentent le plus, revient aux frais de tenue de compte (qui bondissent de 4,6%). "Historiquement, ce sont des frais qui sont apparus vers 2013 et qui ont triplé en cinq ans, qui ont ensuite continué à progresser chaque année, sauf en 2019, où il y a eu le gel des tarifs bancaires", éclaire Laure Prenat, porte-parole de Panorabanques.

Autres frais en hausse : ceux des cartes à autorisation systématique (+2,4%), qui deviennent presque aussi chères que les cartes à débit différé (dont les prix baissent), et les retraits au distributeur en-dehors de sa banque d'origine. Ces derniers, en hausse de 1,8%, correspondent aux "retraits que vous allez faire dans un distributeur de billets qui n'est pas celui de votre banque", explique Laure Prenat. "Et on a quatorze banques qui ont augmenté le prix en lui même du retrait déplacé."

Les frais bancaires s'élèvent à 216,70 euros en 2021. Crédit : Panorabanques