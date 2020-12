publié le 23/12/2020 à 16:08

"Une serpillière, c'est formidable Thérèse !" On se souvient tous de l'horrible gilet offert à Thierry Lhermitte dans Le Père Noël est une ordure, et chaque année nous vivons une scène plus ou moins similaire au moment de la remise des cadeaux de Noël. Mais de plus en plus de Français ont trouvé la parade en revendant les présents non souhaités sur internet. Ils étaient 17% à le faire l'an dernier, un chiffre en progression constante.

Leboncoin, Rakuten, eBay, Vinted pour les habits, Back Market pour les objets électroniques ou encore le marketplace de Facebook : les sites de revente ne manquent pas. Privilégiez une plateforme sécurisée et référencée, et n'hésitez pas à comparer le pourcentage de la commission prélevée, le coût des frais de port et, pour certains sites, faites attention aux frais d'insertion.



Concernant l'annonce, il faut éviter de divulguer des informations personnelles comme votre adresse ou votre numéro de téléphone dans la description qui sera visible par tous. Il vaut mieux privilégier l'interface prévue à cet effet sur le site ou créer une adresse mail spécifique pour la vente.

Soignez votre annonce

Pour le paiement, le ministère de l'Intérieur préconise un règlement en espèces ou par chèque certifié s'il s'agit d'une transaction directe, et par carte bancaire ou Paypal si c'est en ligne.

Enfin, pour optimiser vos chances de vendre votre cadeau, faites attention à votre annonce : prenez au moins une photo, soignez votre description en étant précis et en évitant les fautes, et proposez un prix adapté en comparant avec d'autres annonces. Si vous suivez ces conseils, le roman que vous avez déjà lu et le pull trop grand devraient partir rapidement !