publié le 23/12/2020 à 08:00

Et si pour Noël nous offrions un air de fantastique aux enfants ? Voici une série de petits livres à cacher sous l'oreiller, et à lire tout seul comme un grand ! Premier coup de cœur pour une petite collection qui vient de naitre, Li et Lo sous la plume de Mélissa Pigois. On ne la connait pas forcement mais elle a une jolie histoire. Ses deux personnages Li et Lo, un frère et une sœur sont nés dans son esprit et sur papier il y a très longtemps.

Enfant, Mélissa Pigois fabriquait des livres pour sa petite sœur Eva. Et puis chacune a grandit, Mélissa est devenue rédactrice de mode Eva psychiatre pour enfants. Mais Li et Lo étaient toujours présents. Ils viennent de naitre sur vrai papier glacé, Mélissa invente et dessine, et Eva apporte sa touche professionnelle aux histoires. Dans Li et Lo fêtent Noël, c'est l'art de la patience par exemple que découvriront les enfants. Li et lo est édité chez GM Editions.

Li et Lo fêtent Noël Crédit : GM Editions

Que serait Noël sans ses incontournables contes ?

Voici 3 histoires de Noël : des incontournables du Père Castor en petit format, on retrouve La légende de Saint Nicolas par Robert Giraud, L'ours et les trolls de la montagne ou enfin ce grand classique : Michka de Marie Colmont qui vécut au XIXème siècle, et qui nous plonge dans une histoire tendre et triste, celle d'un ourson en peluche maltraité qui décide de s'enfuir et qui est recueilli par des rennes de Noël. 3 histoires de Noël paru aux éditions du Père castor.

Quand une célèbre BD se décline en roman

Idéal quand on est enfermé à la maison. À l'origine, Le temps des mitaines est une bande dessinée à succès. Voici le roman, c'est un prequel de la série, c'est-à-dire qu'on est avant les BD. Le temps des mitaines si vous ne connaissez pas, c'est un peu Le Club des 5 au pays du fantastique : des animaux qui vivent comme nous, et qui sont dotés de pouvoirs magiques. Et là dans ce roman, écrit pendant le confinement, nous allons suivre les parents des enfants qui peuplent la BD. Des parents tout aussi barrés que leur future progéniture. Nous les découvrons donc jeunes, et coincés dans une bulle temporelle, un jour de colle ! Le mystère de la chambre morne est le premier tome d'une saga à venir et publié aux éditions Little Urban.