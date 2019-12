publié le 26/12/2019 à 12:52

Un cadeau de Noël en double ou à côté de la plaque ? Les Français ont plus que jamais un réflexe : revendre sur internet. La tendance s'amplifie année après année.

Dès le 25 décembre, 500.000 annonces ont été déposées à midi sur la plateforme Rakuten, "contre 300.000 l'an dernier à la même heure", a indiqué à l'AFP la directrice marketing Alison Boutoille. Elle prévoyait plus d'un million d'annonces à la fin de la journée.

Idem sur Le Bon Coin. L'année dernière la directrice communication estimait que le quart des annonces postées entre le 25 décembre et le 15 janvier étaient des cadeaux non-désirés. Pour la responsable du pôle vendeurs de la plateforme eBay France, Sarah Tayeb, revendre ses cadeaux sur internet est un phénomène "de plus en plus assumé" et "de plus en plus large". 12% des Français ont revendu certains de leurs cadeaux de Noël sur internet en 2018 et 17% prévoyaient de le faire cette année, soit une augmentation de 42%, selon une étude Kantar.

Même les plus petits cadeaux sont revendus

"On pense qu'il y a une augmentation du pragmatisme par rapport aux fêtes de Noël, (...) du coup un réemploi, une sorte de tendance à l'économie circulaire, où on ne va pas garder un objet inutile chez soi, on va chercher à le revendre, et le cadeau de Noël perdant son côté sacré, on va se permettre de le revendre sur internet", estime Sarah Tayeb.

Nouveauté cette année : même les plus petits cadeaux, comme ceux qu'on s'échange entre collègues, se revendent sur internet. Mais "le principal problème du cadeau de Noël, c'est le doublon, notamment tout ce qui est CD, livres, DVD. On s'attend à voir des CD de Johnny Hallyday en double sur eBay, on a beaucoup du nouvel album d'Astérix qui est un très gros succès, et peut arriver en double au pied du sapin", explique pour sa part Sarah Tayeb.

Certaines catégories de personnes ont toutefois encore des réticences à profiter de cette manne potentielle : il en va ainsi des 16-34 ans qui, selon l'étude Kantar, sont plus nombreux que leurs aînés à garder leurs cadeaux non désirés (37% contre 22%), notamment par crainte d'être découverts.