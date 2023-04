Impôts : quatre questions sur la déclaration de revenus 2023

Ce jeudi 13 avril marque le début de la campagne de déclaration des revenus de l'année 2022. Comme chaque année, il sera possible de la valider ou de procéder à des modifications si vous disposez d’une connexion internet, la télédéclaration étant devenue la règle. Les déclarations papiers restent l’exception et seront envoyées jusqu’au 25 avril. RTL vous explique ce qu’il faut savoir sur cette campagne de déclaration de revenus.

Le barème des tranches d’impôts a ainsi été revu. Pour simplifier : si vous gagnez 30.000 euros par an (2.500 euros par mois), vous ne paierez rien sur la partie jusqu’à 10.777 euros. Ensuite, de 10.778 à 27.478 euros vous paierez 11% d’impôts. Le restant sera imposé à 30%. Vous n’êtes donc pas imposés sur la totalité de la somme, mais sur les paliers.

Les barèmes évoluent-ils ?

Les tranches du barème de l’impôt sur le revenu ont été revalorisées de 5,4%. Cela suit l’inflation et ce n’est pas un cadeau du gouvernement, c’est une mesure appliquée depuis 1978.

Va-t-on payer plus d'impôts ?

Si on fait des comparatifs, jusqu’à 5,4% de hausse de salaires cela ne change rien pour vous. La moyenne dans le privé a été de 3-4% de hausse. Donc même si vous avez été augmentés, même si vous gagnez plus, vous ne paierez pas plus d’impôts.

Mieux encore : si vous n’avez pas été augmentés, vous allez même être gagnants en payant moins d’impôts (200 euros d’impôts en moins si vous gagnez 2.000 euros par mois). Si vous êtes au Smic à temps plein, vous avez gagné 100 euros de salaire de plus par mois l’an dernier. Grâce à l’évolution du barème, vous ne paierez rien alors que vous auriez dû payer 130 euros d’impôts supplémentaires.

Y'a-t-il d'autres changements ?

D’autres changements interviennent cette année, comme la fin de la redevance télé ou la fin de la taxe d’habitation pour la résidence principale. Attention, elle continue de courir pour la résidence secondaire. Il y a également une hausse du crédit d’impôt pour la garde d’enfants en crèche ou chez la nourrice, donc vous pourrez gagner jusqu’à 600 euros de plus par rapport à l’an dernier qui vous seront remboursés en crédits d’impôt.

Les frais kilométriques changent également : si on est aux frais réels, on peut déclarer l’argent payé quand on fait du covoiturage. Et désormais, jusqu’à 7.500 euros net peuvent être défiscalisées en heures supplémentaires.

Combien rapporte l'impôt sur le revenu ?

La moyenne des Français va ainsi payer moins d’impôts, ce qui est la tendance depuis l’élection d’Emmanuel Macron. Cela ne va pas forcément calmer les gens dans la rue, car 45% des foyers paient l’impôt sur le revenu. L’impôt sur le revenu rapporte 87 milliards, la TVA le double. Et comme l’inflation augmente, la TVA est plus importante et la grogne aussi.



L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info