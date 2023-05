Emmanuel Macron remercie ses électeurs dans une lettre publiée sur Twitter

Le 7 mai 2017, Emmanuel Macron devenait président de la République pour un premier mandat. Le chef de l'État a décidé de marquer cette anniversaire, six ans plus tard, en remerciant ses électeurs à travers une lettre manuscrite publiée sur Twitter. "Merci à tous nos compatriotes qui, il y a six ans, m'ont fait confiance pour la première fois", a-t-il écrit dimanche 7 mai. "Depuis le premier instant de ces six années je tâche, à la responsabilité qui est la mienne et dans la fonction que vous m'avez confiée, d'œuvrer au service de tous les Français, de nos enfants et de l'intérêt général", a poursuivi Emmanuel Macron.

Le président de la République a également assuré ses électeurs de "tout (s)on engagement et (s)a détermination".

Sécurité renforcée pour le 8-Mai

La publication de cette lettre intervient en pleine chute de popularité pour Emmanuel Macron, dont la réforme des retraites a été vivement contestée ces derniers mois. Le président de la République, qui a multiplié les déplacements dans tout le pays ces dernières semaines, reste toujours la cible de manifestants. La sécurité autour des commémorations du 8-Mai, lundi, a d'ailleurs été considérablement renforcée à Paris et à Lyon.

Le président de la République sera le matin sur les Champs-Élysées, avant de se rendre à Lyon dans l'après-midi pour un hommage à Jean Moulin.

