ENQUÊTE RTL - Quel est le rapport des jeunes Français au travail ?

Laura, 30 ans, découvre le télétravail et ne veut plus revenir en arrière

Ils s'appellent Lucas, Aurore, ou encore Edima. Ils ont tous 30 ans ou moins. Quel est le rapport de ces jeunes au travail ? La retraite à 64 ans est un horizon bien lointain pour eux. Comment vivent-ils cette réforme ? Qu'a changé le télétravail ? S'épanouissent-ils professionnellement ou comptent-ils leurs heures avant de retrouver leur vie privée ? La rédaction de RTL a enquêté en allant à la rencontre de sept jeunes.

Parmi eux, Aurore, 23 ans, est auxiliaire de puériculture dans une crèche. "Ce métier est important, mais j'essaie d'organiser ma vie", dit-elle, "d'avoir un certain équilibre sur ce que j'accepte, ce que j'ai envie de mettre en terme de temps de travail, et pouvoir aussi vivre à côté", explique la jeune femme. "Actuellement, je gagne 1.400 euros net". Est-ce que ça correspond à son engagement ? "Je ne pense pas, très honnêtement".

Lucas, 24 ans, est, lui, cadre dans le secteur financier et a du mal à trouver du temps pour sa vie personnelle. Il travaille "minimum 40 heures par semaine mais ça peut aller jusqu'à 60 heures facilement" pour un salaire net mensuel de 2.600 euros. Et s'il a peu de temps pour les loisirs et voir les amis le soir, il a "la chance de ne pas travailler le week-end". Par ailleurs, il trouve du temps le midi pour faire un peu de sport. "Je suis jeune (...) Mon travail je m'épanouis dedans donc tout va bien".

Clément Baron, est un agriculteur de 21 ans sur la commune de Wambrechies dans le Nord. "C'est une passion avant tout", explique-t-il. "C'est tous les jours, 365 jours par an, matin et soir la traite des vaches". Le jeune homme "espère pouvoir gagner sa vie et pouvoir de temps en temps se dire 'tiens on part en vacances' et avoir des projets personnels". "On n'est plus sur une génération comme mes parents l'ont fait, conclut-il. Moi j'aime bien avoir des loisirs, avoir de temps en temps un week-end, pouvoir se faire remplacer".

Aurélien, 19 ans, est carrossier et travaille depuis ses 16 ans. Il est payé 1.500 euros nets pour un 35 heures. "Je suis bien payé, mais c'est sûr que je ne veux pas rester avec ce salaire jusqu'à la fin de ma carrière. Je suis encore chez mes parents et je n'ai pas trop de charges", explique-t-il. "Le boulot c'est important parce que ça met le beurre dans les épinards, mais il y a d'autres choses qui sont importantes, se détendre, penser à autre chose, décompresser", précise-t-il.

Clara, 23 ans, est diététicienne et nutritionniste à Toulouse. "Je prends en charge des patients dénutris qui ont besoin d’une nutrition artificielle. Je suis vraiment épanouie dans ce métier et très heureuse”, livre-t-elle. Le travail n’est pas “la partie la plus importante de ma vie. Mais je pense que c'est un pilier. Je viens d'acheter un appartement et je fais du rugby en club. C'est le travail qui me permet de pouvoir mettre l’essence pour aller pratiquer mon loisir et pour pouvoir m'acheter à manger”, explique la jeune nutritionniste.

Pour Edima, le travail c'est dans quelques mois. Elle entrera sur le marché du travail et va devoir gérer des données informatiques pour ses clients. Et une vie "métro boulot dodo", elle n'en veut pas. Et pour Laura, 30 ans, le télétravail a changé sa vie et sa vision du travail.