Dans les coulisses de la tour de contrôle de la Gare de Lyon

C’est l’un des lieux les plus sécurisés de la gare de Lyon. Pour y entrer, il faut badger et passer plusieurs portes avec des accès restreints. Et pourtant, la salle de supervision voyages, similaire à une tour de contrôle d’aéroport, n'est pas cachée. Elle surplombe le hall 2 de la gare avec une vue sur la majorité des quais.

Dans cette espace, une dizaine d’agents sont présents 7 jours sur 7, de 5h à 23h et veillent au bon déroulement des opérations. Ces employés de la SNCF sont chargés de gérer l’arrivée et les départs des quelque 800 trains quotidiens dans la gare.





"Nous supervisons tous les TGV sur tous les grands axes : Paris-Lyon, le Languedoc-Roussillon, la région PACA ou Rhône Alpes", explique Josselin Thibault, le responsable de la salle de contrôle.

"Placer" les TGV au bon endroit, au bon moment

Sur un immense écran, les différents TGV InOui, OuiGo ou Lyria (ceux qui vont vers la Suisse) sont suivis en temps réel, tout comme certains TER et Intercités. Les trains à grande vitesse de chez Trenitalia sont également suivis. Sur l’immense écran en face des agents, plus un train approche, plus les lignes tracées qui représentent les voies se colorent jusqu’à l’arrivée complète du train. Même opération lorsqu'un train est au départ.



"C’est vrai qu’il peut y avoir du stress. Ça arrive quand nous sommes en crise, notamment quand il y a des aléas sur la ligne. Là, il faut se coordonner et se mettre dans un état d’esprit de résolution de crise" explique l’agent SNCF qui a déjà connu plusieurs situations parfois tendues dans la gare.



Les opérateurs sont chargés de "placer" les TGV au bon endroit, au bon moment, et avec le personnel nécessaire. Une sorte de Tétris géant à effectuer chaque jour. Une attention particulière est aussi faite lorsque 2 TGV sont assemblés. Les destinations sont vérifiées. C’est encore plus le cas lors des grands départs l’été et l’hiver où près de 150.000 passagers peuvent se croiser dans la journée dans la gare.



"Un mois à l’avance, on anticipe les départs en vacances. On regarde les taux de remplissage, la disponibilité du matériel, le nombre de trains", détaille Josselin Thibaud. Les employés sont également chargés d’anticiper les probables crises, qu’elles soient météo ou matérielles.

