À Lons-le-Saunier, le restaurant municipal supprime des entrées pour contrer l'inflation

Lons-le-Saunier : Cantine municipale et inflation

Le restaurant municipal de Lons-le-Saunier fournit chaque jour 5.000 repas aux écoles et maisons de retraite de la commune. Le téléphone de Valérie Chevriaut, directrice des achats ne la quitte plus, il sonne continuellement : "J’ai beaucoup plus de travail qu’avant". Il faut gérer les ruptures de stock des fournisseurs, négocier les prix autant que faire se peut.

Avec l’inflation exceptionnelle que connait le pays, le prix de l’huile a pris 70%, celui du bœuf 30% : "Pourtant il a été décidé de ne pas augmenter le prix du repas pour les enfants (3,20 euros), mais pour ça on se réserve le droit de supprimer un ou deux éléments dans la semaine, ça peut être une entrée, un fromage ou un dessert, si le reste du menu est équilibré !"

Le circuit court, l'outil anti-inflation

Didier Thévenet qui dirige l’organisme se dirige lui vers la légumerie, un vaste entrepôt de conservation et de transformation des fruits et légumes. La température n’y excède pas quelques degrés. Cette lutte pour ne pas augmenter les prix du repas se joue aussi ici "une partie des légumes achetés cet été sont congelés pour éviter de les acheter plus cher".

Les légumes que montre Didier Thévenet proviennent pour la plupart d’agriculteurs locaux. "Déjà ils nous connaissent donc ils jouent le jeu de prendre une partie de la hausse pour eux. Ensuite, ça permet de ne pas trop s’exposer à la hausse du prix de l’essence, car ils viennent de la région !".



Cette lutte quasi quotidienne contre la hausse des prix est une situation inédite dans la carrière de Didier Thévenet qui a commencé ici il y a 23 ans. Si le prix du repas scolaire a ainsi pu être maintenu, celui des repas servit au restaurant des agents a lui tout de même dû être augmenté.

