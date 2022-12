Lons-le-Saunier : les lettres anonymes deviennent le quotidien du maire

Chaque matin le courrier de Jean-Yves Ravier est déposé sur sa table. De nombreuses lettres de différentes instances, d'entreprises mais aussi des lettres de riverains. Si la plupart concerne des problèmes du quotidien, certaines d'entre elles sont anonymes :"Souvent c'est mauvais signe, lorsque c'est anonyme les gens se lâchent, sur quelqu'un, souvent sur moi, c'est plus facile !"



Dans les lettres qu'il ouvre, une première indique provenir d'un "ancien électeur de sa liste". Véhément, celui-ci s'en prend à la politique de "trublion gauchiste écolos extrémiste" que serait supposé mener son conseil municipal, le tout agrémenté de "vous puez" ou encore d'un "j'irai déféquer sur votre tombe". Le maire sourit à la lecture "vous voyez le genre de lettre que l'on reçoit ? Ce n'est pas tendre, mais ce n'est pas très courageux non plus."

Un maire qui ne porte pas plainte

Jean-Yves Ravier s'est aussi confronté aux rumeurs sur les réseaux sociaux "on m'a prêté un soutien à une députée que je n'ai jamais apporté". Le but est de le blesser ou de le décrédibiliser, mais Jean-Yves Ravier a décidé de ne pas porter plainte pour ces lettres.



Pour autant, Jean-Yves Ravier n'a jamais été menacé physiquement. Il peut lui arriver d'être apostrophé dans la rue par certains riverains mécontents (le passage aux 30km/h cristallise les discussions en ce moment dans la commune) mais jamais il n'a pour le moment été exposé à une menace physique comme certains de ses collègues.

S'habituer pour ignorer

Ces lettres d'insultes, le maire préfère ne pas leur porter attention, la plupart finissent à la poubelle. Il ne garde que les plus loquaces : "Au congrès des maires nous étions nombreux à évoquer ce sujet, nous sommes tous concernés". Si au début de son mandat en 2020, il a pu être blessé par certaines d'entre elles, avec le temps et l'accumulation, il affirme qu'il s'agit là "d'actes honteux mais qu'on ne pourra pas empêcher, je me suis forgé une carapace".

Ces lettres restent donc ici sans réponse. Les insultes envers les élus sont depuis une loi de 2020 condamnables, elles sont désormais considérées comme des outrages et non plus des injures, et sont passibles d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende.

