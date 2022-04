ENQUÊTE RTL - Pouvoir d'achat : le "panier RTL" à son plus haut, +3,3% sur un mois

Du jamais vu depuis la création du "Panier RTL" en octobre 2021. Après une augmentation de près de 3% en mars, en avril, le coût de notre panier représentatif gonfle de 3,3%. Il coûte désormais 25,36 euros, en moyenne, sur le territoire.

Le café d’abord. L'augmentation n'a jamais été aussi forte. Le paquet de 250g de café moulu prend 21 centimes, ramené au prix du produit cela fait 10% de hausse. Plus impressionnant, l’huile de tournesol. Une bouteille d’un litre vous coûte 34 centimes de plus qu’au mois de mars, soit 15% d’augmentation. Dans des hypermarchés de Lille et de Marseille, les bouteilles sont passées de deux à trois euros.

Selon Fabien Razak, directeur marketing chez le leader du marché français Lesieur, l'explication de ce boom du prix est multiple. "En gros 10% de hausse, c'est nous, le reste, ce sont les grandes surfaces et leurs marges. Ce qu’il faut surtout comprendre, c’est que ces augmentations ne prennent pas en compte la guerre en Ukraine." Des négociations sont en cours et les répercussions pourraient être très importantes.



Des augmentations généralisées, une habitude désormais

Dans le reste du panier, globalement tout le contenu augmente. Et ce, pour le troisième mois consécutif. Seules deux exceptions sont à noter en avril pour les œufs et le dentifrice. Ensuite, pour le lait, le soda, c’est un à deux centimes tous les mois depuis le début de l’année. Les tarifs progressent doucement, mais sûrement. Les haricots en conserve et la viande haché avancent moins masqués, avec respectivement +11 et +17 centimes en avril. Idem pour les pâtes.

Côté fruits, le kilo de pommes a pris 27 centimes. Ces fluctuations sont habituelles pour ce type de produits. La tendance est néanmoins à surveiller tout de même dans les prochains mois. D'autant que le gel du début du mois d'avril pourrait bien avoir décimé des vergers entiers. Et moins de fruits disponibles, cela veut toujours dire des fruits plus chers.



Enfin, si Lille était jusqu'ici la ville la moins chère dans notre classement, le prix du panier a gonflé de 2 euros. Il passe devant celui fait à Tours et même celui réalisé en région parisienne. Dans notre classement, c’est encore et toujours le panier marseillais qui est le plus cher, à 29,17 euros, soit quatre euros de plus que les autres.