ENQUÊTE RTL - Pouvoir d'achat : le "Panier RTL" en baisse de 22 centimes en un mois

C'est notre baromètre de votre pouvoir d’achat depuis le début de l’année. Les journalistes de la rédaction à Paris, et en région passent au crible les prix de 13 produits du quotidien. Pâtes, huiles, conserve de haricots, etc. Et ce mois-ci, une bonne surprise : le prix du panier baisse !

Il coûte désormais 23, 84 euros. Ce sont 22 centimes de moins qu’en janvier. Ce qui en fait donc le panier RTL le moins cher depuis notre premier relevé en octobre. Mais attention, car c’est une baisse en trompe-l'œil, dû à la très forte chute des prix des fruits et légumes. Moins 62 centimes pour les pommes et les carottes. Tout le reste augmente, en particulier les MDD, les marques distributeurs.

RTL est allée relever les prix aux abords d’un hypermarché de Englos, près de Lille. Et même si le montant total du panier RTL a légèrement baissé, l’augmentation des prix se fait tout de même bien ressentir.

On a moins dans le caddie, pour le même prix Un client de supermarché

Au moment de sortir sur le parking pour ranger ses courses dans le coffre, le même sentiment est largement partagé. "On se rend compte qu'à la fin, on a moins dans le caddie. Pour le même prix ", explique un client.

À Lille, le panier RTL est à 22,17 euros. Ce sont 68 centimes de moins qu'en janvier. Mais si on enlève les fruits et les légumes, le total coûte 32 centimes de plus. Une retraitée de 63 ans témoigne que "le vrac a vachement baissé. Mais enfin, le beurre, le lait, la viande n'en parlons pas. Ça devient dur !".

Les prix des marques discount en forte hausse

Enzo, 27 ans, dit qu'il "continue de faire comme si tout allait bien. Mais on voit que les prix ont augmenté. On a presque rajouté 50 euros. On est bien obligé de manger donc on le fait. Mais on va tenir une semaine et demie".

Ce dernier remarque aussi que les canettes discount ont augmenté de 8,5 %. Quand on ajoute que depuis octobre le café a pris 20 centimes ou que l'huile a pris 11 centimes, le constat inquiète. Car quand ces marques, créées par les enseignes pour être les moins chères, augmentent leurs prix. Les prix bas ne le sont plus vraiment.