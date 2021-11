ENQUÊTE RTL - Pouvoir d'achat : le "Panier RTL" en hausse de 30 centimes sur un mois

RTL dresse mardi 30 novembre le premier bilan de son panier, composé de 13 articles : une boîte de six œufs, un paquet de 500 grammes de spaghetti, une brique d'un litre de lait demi-écrémé, une bouteille de 1,5 litre de soda, un pack de quatre steaks hachés, une boîte de 400 grammes de haricots verts extra fin, un paquet de céréales, un kilo de sucre en poudre, un kilo de carottes, un autre de pommes Royal Gala origine France et un tube de dentifrice.

Il y a un peu plus d'un mois, le 27 octobre, ce panier RTL coûtait 23 euros et 84 centimes. Aujourd'hui, il coûte 24 euros et 14 centimes, soit une hausse de 30 centimes et une augmentation de 1,26 %. En banlieue parisienne, elle est de 10 centimes, à Lille de 68 centimes, à Tours de moins 1,08 euro (la plus forte baisse) et à Marseille de plus 1,48 euro (la plus importante).

Dans l'hypermarché des quartiers est retenu pour notre enquête, les pommes Royal Gala sont à 2,99 euros le kilo, 50 centimes de plus que le mois dernier, soit tout de même 20% d'augmentation alors que l'on est en pleine saison. Notre kilo de carottes en vrac a lui augmenté de 10 centimes.

Marseille : hausse aussi pour le café et les haricots

Hausse aussi pour le paquet de café moulu, 22 centimes, et les boites de haricot verts, qui ont augmenté de quatre à six centimes en un mois, que ce soit celle de marque ou celle du distributeur.

Voilà pour l'aspect alimentaire. Mais selon Guy, retraité, il faudrait aussi ajouter à notre panier un litre d'essence. RTL vous donne rendez-vous le mois prochain pour suivre l'évolution du prix de son panier.

Le panier RTL du mois d'octobre 2021 Crédit : Pierre Herbulot

Pour chaque produit, dans chaque région on a fait une moyenne entre des "marques" et des "marques distributeurs". Car tout le monde n’achète pas que de la marque ou que du premier prix. Pour les hypermarchés; il s'agit d'une moyenne de 4 enseignes.