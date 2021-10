Un nouveau rendez-vous mensuel pour les auditeurs. Pour suivre l'évolution des prix du quotidien en supermarché, et ainsi votre pouvoir d'achat, RTL a constitué un panier de treize produits de consommation courante et ira faire les courses chaque mois, pour comparer les tarifs et surveiller l'inflation.

Le premier panier RTL a été constitué dans un hypermarché des Yvelines, à 25 kilomètres de Paris. À l'intérieur : une boîte de six œufs, un paquet de 500 grammes de spaghetti, une brique d'un litre de lait demi-écrémé, une bouteille d'1,5 litre de soda, un pack de quatre steak hachés, une boîte de 400 grammes de haricots verts extra fin, un paquet de céréales, un kilo de sucre en poudre, un kilo de carottes et un autre de pommes Royal Gala origine France. Sans oublier, un tube de dentifrice.



Pour ce nouveau rendez-vous, RTL a choisi des fruits et légumes français. Nelson, lui, a plutôt choisi des poires d'origine portugaise. "J'aimerais bien privilégier les produits français, mais avec les prix actuels, ce n'est pas évident", explique-t-il. Il faut dire que ces produits sont qui ont le plus augmenté ces derniers mois : +10% selon l'Insee. La viande aussi coûte cher, plus de six euros les quatre steak hachés, soit le tarif le plus élevé du panier RTL.

Véronique aussi vient de faire ses courses. Sa carte bleue n'a pas flambé, mais a un peu plus chauffé que d'habitude. "Je pense que c'est global, une augmentation un peu sur chaque et on le voit sur la note à la fin", constate celle qui dénonce une pratique "sournoise". Résultat en caisse pour le panier RTL : 23 euros et 62 centimes. Ce tarif n'est pas spécifique à l'Île-de-France, il s'agit d'une moyenne des prix relevés partout dans le pays.

Les prix augmentés de 1% en un an

Sur le parking de l'hypermarché, tous les consommateurs interrogés ont remarqué une hausse des prix, avec un caddie beaucoup plus cher que ces derniers mois. "Tous les semestres, on voit une augmentation régulière, avant j'en avais pour 150 euros, maintenant c'est plutôt 180 euros", explique Rodolphe pendant qu'il range ses courses dans le coffre de sa voiture.

Si l'homme a remarqué une augmentation de 30%, c'est en réalité beaucoup moins. Selon l’Insee, sur un an, les prix à la consommation des produits alimentaires n’ont progressé que d’un peu plus d’1%. Cependant, il y a un "effet matraquage", avec déjà 1% l'année précédente, 2% en 2019 et enfin 3% en 2018.

L'alimentation n'est pas le seul secteur touché par ces hausse de prix. Les jouets sont également concernés, tout comme le gaz, l'électricité et enfin le carburant avec une augmentation de 23% en un an. "C'est très rare que j'achète dans les grandes surfaces, je suis venu parce qu'il y avait une promotion sur l'essence", raconte Patrice. La traque aux bonnes affaires est d'ailleurs devenue la meilleure stratégie des petits salaires, beaucoup plus touchés par cette inflation, même d’1% seulement.