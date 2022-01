ENQUÊTE RTL - Pouvoir d'achat : le "Panier RTL" en baisse de 8 centimes

Le panier RTL fait son retour. 13 produits de consommation courante dont on suit les prix depuis 2 mois dans les rayons des supermarchés des quatre coins de la France. Après une forte hausse le mois dernier, le prix du panier a tendance à se stabiliser.

On va dire que la magie de Noël est passée par là. Notre panier, rempli avec des œufs, des steaks hachés, du dentifrice coûte en janvier, 24,06 euros. C’est 8 petits centimes de moins qu’au dernier relevé fin novembre. Mais cette légère baisse est à relativiser, sur 2 mois, la hausse est toujours de 22 centimes.

D’abord, ce qui fluctue le plus, ce sont les fruits et les légumes. C’est logique, parce que le prix dépend directement des saisons, mais aussi de la météo. On vous avait parlé du kilo de carottes qui prenait 50 centimes d’un coup à Lille le mois dernier. Là, c'est la pomme qui à l’inverse s’effondre à Tours : - 70 centimes le kilo, soit une baisse de 23% en un mois seulement.

En l’occurrence les producteurs des vergers de la région expliquent que la récolte n’a pas été bonne. Les pommes sont plus petites. Les grandes surfaces n’aiment pas ça. Elles achètent moins cher et revendent en conséquences.

Certains produits deux fois au-dessus du niveau général de l’inflation

Alors on a quelques produits qui jouent au yoyo, après avoir un peu augmenté ça baisse ou l’inverse. C’est le cas du lait, du café, du soda. Mais il y a aussi des produits qui ne font qu’augmenter depuis le premier relevé en octobre, notamment les pâtes, avec une hausse de 2,5%, les conserves de haricots : +3% ou encore l’huile : + 3,5%.

Sur ces produits, on est 2 fois au-dessus du niveau général de l’inflation dans l’alimentation. Plusieurs raisons, la flambée du cours des céréales pour les pâtes, de l’aluminium et des emballages d’une manière globale pour les conserves et l’huile.

Le panier Marseillais coute 16 centimes de plus que le mois dernier. Ce n'est pas grand-chose, mais c’est encore celui qui augmente le plus. Dans les Bouches-du-Rhône on s’en serait bien passé.