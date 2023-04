Vière : quelle est cette nouvelle boisson tendance ?

Ce n'est pas une faute de frappe. Mais bien ce qui pourrait être la nouvelle boisson préférée des Français. C'est en tout cas le pari que s'est lancée la brasserie Gallia, en présentant la "vière". Depuis 2020, cette boisson hybride, issue d’une cofermentation entre un moût de raisin et un moût de bière, tente de conquérir le marché français.

Oenobière ou bière au raisin, cette boisson est confectionnée depuis 2020 par Jacques Ferté et Guillaume Roy, les deux gérants du Gallia. Cette microbrasserie est située dans la ville de Pantin, en région parisienne. Le moût de raisin subit déjà une première fermentation classique comme pour le vin.

La bière aussi suit son processus de fermentation habituel, dans une cuve à part. Cette première opération permet d'aligner le PH des céréales, naturellement plus élevé, à celui du raisin. Les moûts de bière et de raisin sont finalement mélangés progressivement ensemble, pour cofermenter.



La vière : une évolution des habitudes de consommation

Si la France est traditionnellement fidèle à ses vignobles, l'agence SoWine révélait dans une étude publiée en mars 2023 que 56% des Français aiment et consomment de la bière, contre 55% pour le vin. Les chiffres restant encore très similaires, la vière se positionne comme l'entre-deux parfait pour les consommateurs indécis.

Même en terme d'expérience, elle se situe dans un juste milieu : alcoolisé à hauteur de 7 à 12 degrés, elle se caractérise comme une bière forte et un vin plutôt léger, alliant le goût de ce dernier et la texture de la bière. "On a vraiment ce côté soyeux de la bière avec l’acidité et la fraîcheur du vin", explique Rémy Maurin, chef brasseur au Gallia.



L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info