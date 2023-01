On le retrouve dans toutes les armoires à pharmacie : le paracétamol est un antidouleur très courant. Mais depuis ce mercredi 4 janvier, il n'est plus possible de s'en procurer en ligne. "La vente par internet des spécialités composées exclusivement de paracétamol est suspendue jusqu'au 31 janvier 2023", a décrété le gouvernement dans un arrêté paru au Journal officiel.

Les tensions en médicaments à base de paracétamol "se poursuivent depuis 6 mois", en raison notamment des formes destinées aux enfants." Les différentes mesures prises par les autorités sanitaires, pour efficaces qu'elles aient été, n'ont pas permis jusqu'à présent, d'y mettre fin", admet le communiqué.

Depuis plusieurs mois, l'agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) demande aux pharmaciens de rationner auprès de chaque patient la vente de paracétamol, un anti-douleur emblématique qui sert notamment de base au Doliprane de Sanofi et au Dafalgan.

En décembre dernier, le ministère de la Santé avait déjà prévenu que, malgré ces mesures, la situation restait "complexe" et ne se résoudrait pas avant plusieurs semaines."Les incertitudes au cours des prochaines semaines liées à la situation sanitaire en Chine font peser un risque d'aggravation des tensions en approvisionnement des spécialités composées exclusivement de paracétamol", prévient le gouvernement.

Ces difficultés d'approvisionnements s'inscrivent par ailleurs dans un contexte plus large de pénuries de multiples médicaments, en France ou d'autres pays, à commencer par des antibiotiques comme l'amoxicilline, principal antibiotique délivré aux enfants.

