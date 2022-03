Bien qu'elle ne soit plus proposée depuis 1998, l'EJP (effacement jour de pointe) concerne encore 1% des clients EDF. Cette option reprend le principe d'un abonnement qui varie entre les heures pleines et les heures creuses. Mais cette fois-ci, le prix ne diffère pas en fonction des heures, mais des jours. Le tarif est avantageux 343 jours par an, mais ne l'est pas les 22 jours restants.

Depuis le début du mois de mars, le système a été déclenché quatre fois et n'est en vigueur que jusqu'à la fin du mois. Sept jours peuvent encore être activés. La dernière activation du système EJP était lundi 7 mars. Il est néanmoins impossible de dire à l'avance quand interviendront les prochains déclenchements. En effet, la mise en marche de ce dispositif est annoncé la veille pour le lendemain et s'applique de 7h du matin à 1h le jour d'après.

Afin de limiter au maximum la hausse de la facture d'électricité, il est conseillé de se tenir au courant quotidiennement des jours d'activation du dispositif EJP, sur une page Facebook créée à cet effet ou sur le site d'EDF. Les jours concernés, évitez le chauffage électrique, repoussez l'utilisation d'appareils électroménagers (Lave linge, sèche linge …), débranchez un maximum de prise et ne laissez pas vos appareils en veille.