Comment faire des économies en réduisant ses déchets ?

publié le 30/01/2021 à 10:00

Aujourd'hui dans le monde, un tiers de la production alimentaire part à la poubelle. Des déchets qui représentent plusieurs centaines d'euros par ménage. "On n'y pense pas toujours, mais réduire ses déchets, qu'ils soient alimentaires ou pas, c'est également faire des économies", explique Julien Vidal, fondateur de cacommenceparmoi.org, et invitée de l'émission Nous Voilà Bien ! Mais quelles sont donc les astuces à adopter ?

Pour commencer, vous pouvez opérer une distinction importante sur l'étiquette de vos produits. "Quand il est indiqué 'date limite de consommation' (DLC), il faut les jeter si la date est dépassée. Mais lorsqu'on parle de 'date de durabilité minimale' (DDM), il n'est pas impératif de se débarrasser du contenu", explique Julien Vidal. En y faisant attention, vous pourrez peut-être éviter de jeter inutilement certaines denrées.

Autre cas concernant l'alimentaire : les emballages. Véritable pollution aujourd'hui, notamment présente dans les grands centres commerciaux, il est possible de réduire leurs productions, tout en faisant des économies. "Faites vos courses en vrac comme en allant au marché par exemple", conseille Julien Vidal. Et d'ajouter, "vous serez en lien direct avec vos producteurs locaux, vos produits seront aux meilleurs prix, et vous ferez fonctionner l'économie locale". Finalement, de nombreux avantages pour votre porte-monnaie et pour les petits producteurs en circuits courts.

L'électroménager

Si le secteur alimentaire est au cœur des discussions en matière de réductions de déchets, il en va de même pour l'électroménager, qui demande un certain investissement lorsqu'on décide de s'équiper. "Essayez d'acheter le plus solide possible, pour ne pas avoir à changer trop souvent, et donc trop dépenser". Car, lorsque les machines à laver, lave-vaisselles et autres fours deviennent défectueux, il y a vite nécessité à y remédier. "Il y a de nombreux sites internet qui vous expliquent comment acheter vous-même les pièces défectueuses et comment les changer", raconte Julien Vidal. Des astuces importantes, pour ne pas précipiter un nouvel achat parfois inutile.

Et si malheureusement vos réparations ne marchent pas, la question de savoir où et comment s'en séparer devient prioritaire. Mais là encore, un circuit optimal existe. "Vous pouvez vous rendre sur le site Ecosystème.eco, qui vous permet de tracer les endroits où on peut déposer nos déchets, pour, au mieux leur donner une seconde vie, au pire les recycler". Des gestes bénéfiques pour vos économies, mais également pour la planète.

Au sommaire de l'émission :

Conso : Savez-vous que l’on peut renégocier nos assurances ?

Invitée : Armelle Lévy, chef de rubrique consommation au service économique et social à RTL.

Green Week : Réduire nos déchets ménagers nous permet-il de faire des économies ? Invité : Julien Vidal, fondateur de cacommenceparmoi.com.





Cuisine : comment se régaler avec du chou ?

Invité : Grégory Cohen, chef.

Réagissez et retrouvez tous nos conseils, nos astuces, nos idées, nos bons plans et les recettes savoureuses et faciles de nos chefs sur nos réseaux sociaux : Facebook, Twitter et Instagram ! Nous Voilà Bien ! vous accompagne chaque samedi matin de 9h15 à 10h, de façon concrète et positive pour vous faciliter la vie !