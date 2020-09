publié le 23/09/2020 à 11:45

Le 28 février 2020, Alain commande un véhicule d’occasion auprès d’un professionnel. Il règle 35.690 euros et en prend possession le 25 mai, après le confinement. Seulement, au moment de le récupérer, il y a un problème. Étrangement, on ne lui donne pas de factures, mais surtout, on ne lui remet pas la carte grise du véhicule.

Malgré les protestations d'Alain, le vendeur se veut rassurant. Il lui explique que tout rentrera dans l’ordre rapidement. En attendant, pour permettre à Alain de rouler sans risquer d’être arrêté, le professionnel lui remet un certificat provisoire d’immatriculation, valable 4 mois.

Même si Alain n’est pas franchement convaincu, il décide de faire confiance à son interlocuteur. Seulement, les semaines passent sans que rien ne bouge. Agacé, le 24 juillet dernier, Alain relance le professionnel par courrier recommandé avant de lui envoyer un mail de mise en demeure, le 14 août. Toujours sans succès…

Son certificat provisoire n'est plus valable

Ce n'est que le 10 septembre, que la gérante se contente de lui répondre qu’il manque toujours un document, tout en réclamant encore un peu de patience. Alain n'obtient pas davantage de précisions, mais, selon des renseignements obtenus auprès de l’administration, la TVA n’aurait toujours pas été payée…

Sans carte grise, l'assureur d'Alain décide de ne plus le suivre. Il n'a plus d’autre choix maintenant que d’utiliser son ancien véhicule, qui peut tomber à tout moment en panne.

Aujourd’hui, Alain compte sur Julien Courbet et l'équipe de "Ça peut vous arriver" pour le sortir de là, d'autant que son certificat provisoire n'est plus valable depuis le 18 août. Alain souhaite qu'on lui remette sans plus attendre la carte grise. A défaut, que la vente soit annulée et que l’on lui rembourse les 35.690 euros investis.