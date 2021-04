DIAPORAMA - Palmarès Forbes : qui sont les 10 Français les plus riches ?

publié le 07/04/2021 à 06:24

La crise sanitaire ne semble pas avoir perturbé outre-mesure les Français les plus riches. Le magazine Forbes a publié son palmarès des milliardaires français. Au total, ils sont 42 grandes fortunes bleu blanc rouge, et totalisent 510 milliards de dollars à eux seuls.

Bernard Arnault monopolise la première place du classement. Le patron du groupe de luxe LVMH est à la tête d'une fortune estimée à 150 milliards de dollars, d'après Forbes. Avec 73,6 milliards de dollars, Françoise Bettencourt Meyers & sa famille, qui possèdent L'Oréal, s'établissent à la deuxième place du palmarès. François Pinault et sa famille, propriétaires du groupe Kering, complètent le podium avec une fortune de 42,3 milliards de dollars.

Les frères Alain et Gérard Wertheimer, à la tête de la maison Chanel avec 34,5 milliards de dollars, sont quatrièmes du palmarès. Suivent Emmanuel Besnier (Lactalis) avec 19,1 milliards de dollars, Patrick Drahi (Altice) avec 11,8 milliards de dollars et Rodolphe Saadé (CMA CGM) avec 10,9 milliards de dollars. Figurent à la 8ème, 9ème et 10ème places : Xavier Niel, Iliad avec 8,8 milliards de dollars, Alain Mérieux, Institut Mérieux avec 8,2 ,milliards de dollars et Laurent Dassault, groupe Dassault avec 7,3 milliards de dollars.

Quatre nouveaux au classement

Stéphane Bancel, qui possède 8% du capital de Moderna Therapeutics, qui a développé l'un des vaccins contre le coronavirus, se hisse directement à la 23ème place du classement. Les autres milliardaires français qui entrent au classement sont : Olivier Pomel (Datadog), 34e, François Feuillet (Trigano), 35e, et Yves-Loïc Martin (Eurofins), 36e.