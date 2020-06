Caries : les cornichons protégeraient nos dents

publié le 13/06/2020 à 04:30

C'est une découverte scientifique qui aura le mérite d'attirer l'attention de certains. Selon une étude de chercheurs israéliens et chinois des universités Ben Gourion du Néguev et du Sichuan, le cornichon serait un remède efficace contre les caries et les probiotiques qu'il contient ralentiraient la formation de la plaque dentaire.

Comme le rapporte la revue Frontiers in Microbiology le relaie Ouest-France, les scientifiques sont arrivés à cette conclusion dans leurs recherches grâce à deux groupes de rats. Ils ont donné à chacun d'eux une dose de bactéries accélérant l’apparition de caries et se sont aperçus que les rats ayant reçu des probiotiques issus des cornichons avaient 20 à 30 % de caries en moins.

Les scientifiques se félicitent de cette découverte et affirment que les cornichons "inhibent les bactéries responsables de la formation d’une bio-pellicule, qui forme le démarrage de la plaque dentaire, et ils peuvent donc limiter l’ampleur des caries". À l'avenir, cet aliment ne manquera sans doute pas de venir garnir de nombreuses assiettes.