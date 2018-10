La voiture autonome soumise aux dilemmes existentiels des humains

publié le 25/10/2018 à 11:36

Peut-on tuer un vieillard pour sauver un enfant ? Toutes les vies humaines ont-elles la même valeur ? Ces questions sont vieilles comme le monde, mais elles deviennent cruciales. Car pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, nous allons autoriser une machine à décider seule qui doit vivre et qui doit mourir, sans supervision humaine, en temps réel.



Cette machine, c'est la voiture autonome. Ce n'est pas demain, c'est maintenant. Et c'est à nous, humains, de lui apprendre la vie. Alors une étude franco-américaine a été menée auprès de 2,5 millions de personnes dans le monde entier. On leur a proposé différents scénarios.

Par exemple, les freins d’une voiture autonome lâchent. À bord, une femme et un enfant. Sur la route, trois personnes âgées traversent au rouge. Faut-il continuer tout droit et écraser les passants ou braquer et tuer les passagers ? Et si un chien s’invite sur la banquette ? Ou si l’on remplace les vieillards par un sans-abri et une femme enceinte ? Résultats publiés aujourd'hui dans la revue Nature, et dans Le Monde.

Sans surprise, trois positions se détachent : il faut épargner le plus de vies possibles, privilégier les humains sur les animaux et sauver les enfants... Sans surprise, mais pas "sans poser question", écrit Le Monde. Théoriquement, au nom de l'éthique, la conception des voitures autonomes exclut toute préférence basée sur les caractéristiques personnelles, notamment sur l’âge. Autrement dit, l'opinion n'a pas toujours raison.



La preuve: pour être sauvé, mieux vaut être socialement inséré et respecter les feux que sans-abri et traverser n’importe où. De même, la probabilité d’être percuté augmente si l’on est obèse, mais elle baisse si l’on est une femme. Pour les femmes obèses, on ne sait pas...



Autant de dilemmes humains à l'épreuve de l'intelligence artificielle. En attendant, les chercheurs se régalent, car cette étude leur fournit certes des données pour les voitures sans chauffeurs... mais c'est surtout un magnifique portrait moral de l'humanité...