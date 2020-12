Coronavirus : les tests antigéniques sont-ils fiables ?

publié le 07/12/2020 à 17:03

À l'heure de Noël et des possibles retrouvailles en famille, sous l'égide de nombreuses règles sanitaires et gestes barrières, le danger de la transmission du virus reste dans toutes les têtes. Après les tests PCR et sérologiques, les tests antigéniques affluent sur le marché. Mais sont-ils réellement fiables ? "Nous Voilà Bien !" vous répond.

Aujourd'hui, plus de 44 tests antigéniques marqués et validés par la Communauté européenne (CE) sont présents sur le marché français. S'il est différent du fameux test PCR, c'est avant tout par une obtention du résultat bien plus rapide. "Le test PCR, au plus rapide, indique un résultat dans les 24 heures ; pour les tests antigéniques, on connaît la réponse sous 30 minutes" explique Odile Pouget, journaliste au service santé de RTL. Et d'ajouter, "c'est ce temps relativement cours qui permet de casser le plus rapidement possible la chaîne de contamination".

Mais ce résultat rapide en fait-il pour autant un test aussi fiable que le PCR, tout aussi désagréable, mais véritable référence en la matière ? Oui et non. Si le test PCR cherche à déceler le noyau du virus, le test antigénique, lui, repère la présence de protéines créées par ce virus. Pour Odile Pouget, ces tests antigéniques "restent fiables sur les personnes qui présentent des symptômes, mais il y a une possibilité d'obtenir de faux négatifs chez des personnes asymptomatiques, ou dont la charge virale est faible". Pour optimiser au mieux la fiabilité des résultats, le test doit être réalisé 4 jours maximum après l'apparition des symptômes, la charge virale étant plus importante durant cette période.

Rassurant de se faire tester à l'approche des fêtes ?

À l'approche des fêtes de fin d'année, beaucoup sont ceux qui se demandent si passer un test antigénique permettrait de se réunir sans risque, en famille ou entre amis. Là encore, le test antigénique, tout comme le test PCR, détecte la présence du virus dans l'organisme au moment ou le prélèvement est effectué. En aucun cas, il immunise l'individu. "Ce n'est pas un passeport pour faire la fête. Ne pas être contaminé le jour du test n'assure pas de ne pas l'être dans les jours suivants" témoigne Odile Pouget.

De plus, si ce prélèvement peut s'avérer rassurant pour chacun en cette période, il n'autorise pas non plus l'abrogation des gestes barrières, toujours à respecter afin de limiter le plus possible la contamination. Pour réaliser ce test antigénique, pas besoin d'ordonnance. Il coûte 34 euros, est réalisable chez votre médecin ou dans un laboratoire notamment, et est intégralement remboursé par votre assurance-maladie.

Si, dans le cas d'un test antigénique, le contrôle s'avère positif, le protocole sanitaire d'isolement s'impose. "Demandez les recommandations nécessaires à votre médecin, signalez-vous sur l'application TousAntiCovid, et fournissez bien la liste des potentielles personnes cas contact rencontrées 48 heures avant le test ou les premiers symptômes" conseille Odile Pouget.