Avion : la compagnie laisse l'enfant toute une nuit, seul, à l'aéroport

Il y a deux ans, le fils de Cendrine, âgé de 13 ans, doit faire un vol Tunis-Paris. Tout est mis en œuvre pour que le voyage se passe bien. Cendrine prend l’option "enfants non accompagnés" pour que son fils soit pris en charge par le personnel de la compagnie durant tout son trajet. Le 3 septembre 2018, elle attend donc son fils à l'aéroport à Paris, il doit arriver à 22h50. Mais une nuit d'horreur commence...

Sur les tableaux d'affichage, Cendrine voit que le vol est retardé, et n'en sait pas plus. Les heures passent et elle n'a toujours aucune nouvelle. Les hôtesses présentes ne savent pas la renseigner. Vers 2h du matin, le tableau d’affichage annonce finalement cette fois "vol reporté". Cendrine commence à paniquer, et appelle l’aéroport de Tunis, où le personnel la balade de service en service sans la renseigner. Vers 3h, elle rencontre une personne venant de Tunis par un autre vol. Il lui apprend qu’une violente bagarre a éclaté à l'aéroport.

L’angoisse monte. La nuit se termine sans nouvelles. Vers 9h30, Cendrine réussit enfin à joindre le bureau parisien de la compagnie. La conseillère l'informe que le vol est sur le point de décoller et que son fils est bien enregistré. Elle est rassurée mais doit encore patienter...

Son fils a été abandonné toute une nuit par la compagnie

À 13h30, après une nuit d’angoisse, Cendrine retrouve enfin son fils, 14h40 après l’heure à laquelle il devait arriver. Comble de l'histoire : on lui remet une attestation de retard de seulement 5h. Mais Cendrine n'est pas au bout de ses surprises... Son fils lui raconte qu'il a été littéralement abandonné par les agents de la compagnie censés s’occuper de lui. Il a été livré à lui-même en pleine nuit, et en plein aéroport.

Cendrine fait alors immédiatement une réclamation à la compagnie pour demander un dédommagement. Mais deux ans après, elle n'a toujours pas eu de retour positif. Non seulement son fils a subi un retard qui n’a donné lieu à aucune indemnisation, mais en plus, elle a vécu la pire nuit de sa vie. Pour Maître Noachovitch, "c'est un manquement total au respect des dispositions du contrat qui l'autorise à demander un dédommagement". Cendrine a contacté Julien Courbet pour obtenir enfin une indemnisation pour le préjudice subi...

