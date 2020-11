Banque : son compte est bloqué par erreur, elle ne peut plus rien payer

publié le 26/11/2020 à 11:25

Nathalie est professeur d’anglais et interprète auprès de particuliers et d’entreprises. Le 14 juillet 2020, sa banque cesse son activité. Ses conseillers la redirigent vers un établissement en ligne vers lequel elle transfère immédiatement ses fonds. Le changement se déroule sans accroc majeur. Pendant près de 4 mois, elle dépose et retire de l’argent à sa guise.

Mais le 6 novembre dernier alors qu'elle est en train ses courses à la caisse d’un magasin, sa carte bancaire affiche "refus de paiement". Elle ne comprend pas, d’autant qu'elle venait de recevoir plusieurs règlements CESU (Chèque Emploi Service Universel) et que son compte est créditeur de plus de 2.700 euros.

Dès le lendemain matin, elle appelle la banque. Et là, Nathalie tombe des nues. Un conseiller lui apprend que son compte courant a été délibérément bloqué, car elle l'aurait utilisé pour son activité d’auto-entrepreneur. Nathalie conteste formellement.

Sa banque lui a coupé les vivres

Elle explique que les virements ont été réalisés par des clients CESU et non par des entreprises, car, dans ce cas, elle aurait fait les encaissements sur son compte professionnel. Son interlocuteur semble comprendre la confusion, et lui promet même un déblocage dès le lendemain. Malheureusement, il n’en n’est rien.

Depuis, c’est la panique. Nathalie rappelle tous les jours et envoie mail sur mail. Mais on se contente de la balader en ignorant sa situation. Nathalie nage en plein cauchemar. Depuis que sa banque lui a coupé les vivres, elle ne peut ni s'acheter à manger, ni payer ses factures, ni assurer la pension de sa fille étudiante. Elle a contacté Julien Courbet et l'équipe de Julien Courbet pour que l'établissement débloque sans plus attendre son compte courant.



