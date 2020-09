Chômage : baisse de 4,1% en juillet du nombre de demandeurs d'emploi

publié le 26/08/2020 à 12:05

Le nombre de chômeurs a de nouveau diminué en juillet. -4,1 % selon les derniers chiffres de Pôle Emploi, publiés ce mercredi 26 août. Cela correspond à 174.300 personnes inscrites en catégorie A en moins.

Le chômage baisse pour le troisième mois consécutif. En mai, le nombre de demandeurs d'emploi avait chuté de près de 150.000, et de plus de 204.000 en juin.

"Comme en mai et en juin, la diminution du nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A s'explique principalement par leur passage en activité réduite, de sorte que le nombre de demandeurs d'emploi ayant exercé une activité réduite (catégories B et C) continue d'augmenter", explique la Dares, le service statistiques du ministère du Travail. On compte ainsi 129.400 demandeurs d'emploi supplémentaires en catégorie B et C.

Un nombre de chômeurs toujours élevé

Au total, le nombre de demandeurs d'emploi des catégories A, B et C diminue de 0,7%. C'est la première fois depuis mars qu'on observe une baisse.

Le nombre de chômeurs demeure cependant à un niveau élevé : on compte en tout 4,047 millions de demandeurs d'emploi en catégorie A, et plus de 6 millions dans toutes les catégories. Des hausses exceptionnelles avaient été observées avec le confinement. En mars, le chômage avait augmenté de 7%, puis de 22% en avril, soit 560.000 chômeurs de plus que fin février.