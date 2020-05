François Lenglet et Catherine Mangin

Crédit Image : MANDEL NGAN / AFP | Crédit Média : François Lenglet et Catherine Mangin | Durée : 12:13 | Date : 13/05/2020

38. Coronavirus : comment l'épidémie a renforcé la guerre froide entre la Chine et les États-Unis

et Catherine Mangin

publié le 13/05/2020 à 18:05

Pour punir la Chine de ce qu'il estime être de sa responsabilité dans le développement de l'épidémie de coronavirus, Donald Trump ne cesse de multiplier les mesures de rétorsion.

Dernière en date, l'interdiction d'acheter des titres financiers chinois faite au système de retraites des fonctionnaires américains, qui place ses actifs.

Aux États-Unis, la plupart des systèmes de retraites sont des systèmes de capitalisation où les salariés cotisent à une hauteur qu'ils choisissent, mettent de l'argent de côté tous les mois, qui est investi sur les marchés financiers mondiaux. Au moment de prendre leur retraite, on leur sert ainsi une pension grâce à ce système.

Le même jour, le quotidien de l'APL de l'armée chinoise, a publié un article en disant qu'il fallait maintenant se préparer à une guerre financière. Il s'agit en fait du quatrième front dans la nouvelle guerre froide que se livrent la Chine et les États-Unis. Le premier front historique était le front commercial, avec la mise en place des tarifs douaniers qui pénalisaient les exportations chinoises aux États-Unis et puis les mesures de rétorsion en Chine qui pénalisaient les flux inverses.

Le second, c'est la rupture des liens d'investissement réciproques entre les deux pays. A titre d'exemple, on est passé à 5 milliards de dollars d'investissements chinois aux Etats-unis en 2019 seulement, contre 45 milliards en 2016.

Troisième front : la guerre technologique avec l'enquête déclenchée contre Huawei, l'une des grandes sociétés technologiques chinoises interdite maintenant aux États-Unis et dont l'une des dirigeantes a été arrêtée au Canada. Il y a aussi une partition technologique du monde qui est en train de s'opérer avec d'un côté les Gafa américains et puis de l'autre les Chinois qui font la même chose mais qui sont justement dans la sphère de l'empire du milieu.

