ÉDITO - Alba Ventura vous explique pourquoi il faut continuer à faire des enfants

Depuis qu'on mesure le nombre de naissances par mois, depuis 1994, mars est le mois le plus faible jamais enregistré, sauf pendant le confinement. On a fait 1.816 bébés en ce mois de mars 2023, en mars 2007, on en faisait 2.000, ça dégringole. Si on jette un œil sur les régions où on fait le moins de bébés, c'est l'Occitanie qui arrive en première position, suivie de l'Île-de-France, de PACA, de la Bourgogne-Franche-Comté puis la Bretagne.

Nous sommes dans un lent déclin des naissances, l'Insee parle de baby-krach depuis quelques années. Mais l'année 2022 a atteint des records : le chiffre le plus bas depuis la fin de la guerre. On n'est pas encore au niveau de l'Italie, mais on fait seulement 1,8 enfant par femme, 1,24 en Italie et on les fait de plus en plus tard, ce qui réduit l'opportunité d'en faire un deuxième. Il y a le contexte qui joue beaucoup, bien sûr, les crises qui font peur la Covid, l'Ukraine, la crise climatique... Beaucoup se disent "à quoi bon faire un enfant dans ce monde ?".

Le marché de l'emploi aussi est compliqué. Il y a un rapport au travail qui est différent chez les jeunes gens en âge de procréer. Tout cela n'incite pas à faire des enfants. Sauf qu'il y a des conséquences, il y a de l'impact sur l'économie, sur les produits liés à la petite enfance, sur l'immobilier. 18.000 enfants en moins, c'est 5 classes de petite section de maternelle qui ferment. Et puis, si on ne fait pas d'enfants, c'est jusqu'à 70 ans qu'il va falloir travailler.

