Carburants : Leclerc, Carrefour, Intermarché... Quelles enseignes proposent le prix coûtant ?

Deux jours après la prise de parole d'Emmanuel Macron, les annonces d'offres promotionnelles se multiplient. Lors de son interview sur TF1 et France, dimanche 24 septembre, le président de la République avait invité les distributeurs et autres vendeurs de carburant à vendre les produits pétroliers à prix coûtant et que "personne ne fasse de marge".

Leclerc, Carrefour, Intermarché, Système U... Voici un tour d'horizon des annonces déjà faites et des autres enseignes qui n'ont, pour le moment, rien annoncé.

Une chose est sûre, l'impact de ces mesures sera plutôt marginal. En effet, la grande distribution se sert, aujourd'hui, des carburants comme d'un produit d'appel. En moyenne, la marge des enseignes sur ces produits n'est que de quelques centimes par litre. Pour obtenir un effet plus important, Emmanuel Macron avait enjoint les raffineurs à vendre leurs produits, également, à prix coûtant.

Leclerc : dès le 29 septembre, tous les jours

Le leader de la grande distribution, E.Leclerc, n'a pas attendu très longtemps avant de se lancer. Ce mardi 26 septembre, le président du comité stratégique du groupe de distribution Michel-Edouard Leclerc a annoncé une "essence à prix coûtant tous les jours". L'opération débutera ce vendredi 29 septembre, dans les 750 stations-service de l'enseigne. Le patron des centres E.Leclerc promet donc une période "sans profit", et ce, "tous les jours". "Pas seulement les week-ends comme lors de nos opérations précédentes", a-t-il précisé dans un message posté sur X (ex-Twitter).