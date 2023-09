INVITÉ RTL - Jean-Marc Jancovici : le second quinquennat de Macron “est plus écologique mais pas suffisamment"

"Le second quinquennat sera écologique, ou ne sera pas". Entre les deux tours de l'élection présidentielle 2022, Emmanuel Macron a tenu ces mots et s'est saisi de l'expression "planification écologique" dans le cadre de sa campagne électorale.

Plus d'un an après le début de ce second quinquennat, peut-on affirmer que l'environnement occupe désormais une place centrale ? "Un peu plus, mais pas suffisamment", affirme Jean-Marc Jancovici, invité ce dimanche 24 septembre du Grand Jury RTL, Le Figaro, M6. "Il l'est un peu plus, car l'ensemble du pays l'est un peu plus, poursuit-il. Dans les préoccupations des Français comme dans les entreprises".

En ce qui concerne, justement, les entreprises, Jean-Marc Jancovici explique que l'argent est de plus en plus orienté "vers la recherche et le développement (R&D), dans des modifications de chaînes logistiques". Des entreprises aux offres plus écologiques ont également tendance à en remplacer d'autres. "On voit des livraisons à vélo cargo plutôt qu'en camionnettes", justifie-t-il.

On a un décalage aujourd'hui entre les discours et les actes Jean-Marc Jancovici sur RTL

Quant au chemin envisagé par Emmanuel Macron, Jean-Marc Jancovici estime qu'il est "incontournable", mais qu'il faudra "juger sur pièce". Et les discours ne semblent pas correspondre aux décisions politiques effectives. Par exemple, explique-t-il, "on dit qu'il serait souhaitable d'arriver à s'organiser avec moins de voitures, mais dans le même temps, on continue d'ajouter des infrastructures routières, comme l'A69 en Occitanie".

Ainsi, "il y a la planification dans son ensemble, mais quand on passe à l'acte, il y a de nombreux problèmes techniques à régler", conclut le spécialiste. "On a un décalage aujourd'hui entre les discours et les actes, c'est toute la difficulté. Car quand vous changez en pratique, vous faites des gagnants et des perdants, ce qui est un exercice difficile".