INVITÉE RTL - Inflation : "L'État ne s'est pas enrichi d'un euro", assure la députée Maud Bregeon

Une nouvelle réunion doit se tenir ce mardi 26 septembre à Matignon pour discuter du prix de l'essence avec les raffineurs, distributeurs et fédérations professionnelles de pétroliers. La Première ministre espère les pousser à vendre les carburants à prix coûtant. "Les distributeurs et le gouvernement partagent la même conviction : celle du pouvoir d'achat des Français", assure sur RTL Maud Bregeon, députée Renaissance des Hauts-de-Seine, membre de la Commission des affaires économiques.

"J'ai bien conscience que c'est dur pour beaucoup de familles, (…) le gouvernement fait aujourd'hui le maximum et le président de la République ne les laissera pas tomber", poursuit la députée. Elle se défend toutefois contre l'idée selon laquelle l'État aurait profité de cette crise pour renflouer ses caisses. "L'État ne s'est pas enrichi d'un euro depuis le début de cette crise. Il y a un surplus de taxes dues à l'inflation, mais cet argent a été massivement redistribué aux Français", assure l'élue de la majorité.

"À aucun moment l'État ne s'est enrichi", ajoute-t-elle. "J'entends certains responsables politiques dire que Bruno Le Maire est assis sur un pactole. Mais enfin, qui imagine que Bruno Le Maire cache des lingots d'or et des valises de billets ? L'argent est redistribué et on est encore en déficit budgétaire", souligne Maud Bregeon.

