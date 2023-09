Cela partait d'une bonne idée et pourtant, la proposition du gouvernement d'autoriser les acteurs du secteur à vendre à perte le carburant a viré au fiasco. Une initiative, qui dans tous les cas, se révèle bien trop tardive, selon l'ingénieur énergie-climat Jean-Marc Jancovici, invité ce dimanche 24 septembre du Grand Jury RTL, Le Figaro, M6. "On a raté le train. Il faut planifier, car on est sur des temps longs", dit-il.

L'enseignant, spécialiste des questions sur le réchauffement climatique, a ainsi détaillé les manquements des différents gouvernements ces dernières années. "On a raté le fait qu'on a organisé le pays, alors même qu'on savait qu'on devrait faire autrement. Avec 40 millions de voitures particulières, on a continué à mettre des logements en périphérie qui ne sont desservies que par la voiture, etc", développe-t-il.

"Maintenant on se retrouve avec une offre en pétrole contrainte, donc les prix sont volatiles et augmentent de façon significative et là on se retrouve coincé."