CAF : le calendrier des versements d’aides en 2022

RSA, prime d'activité, APL, allocation de soutien familial ou aides au handicap, chaque année, la CAF (Caisse d'allocations familiales) verse des aides financières à des millions de Français.

Habituellement, les aides sont versées le 5 du mois suivant. Exemple : si vous êtes éligibles à une aide en février, elle vous sera versée le 5 mars. Mais cette année, faute d'un calendrier qui concorde parfaitement, notamment en raison des week-ends ou des jours fériés, le calendrier de la CAF sera un petit peu différent. En 2022, ce sera le cas quatre fois :

- au mois de février : le vendredi 4.

- au mois de mars : le vendredi 4.

- au mois de juin : le vendredi 3 juin.

- au mois de novembre : le vendredi 4.

Pour les autres mois, c’est du classique, avec des versements programmés tous les 5 du mois. La CAF précise également que compte tenu des délais bancaires, votre compte sera approvisionné 1 à 3 jours après le versement par votre organisme.

Toutes les allocations de la CAF sont versées suivant ce calendrier unique. Seule la prime d'activité bénéficie d'un calendrier différent puisqu'elle est versée tous les trois mois.

Comme tous les ans, la CAF recalcule vos droits. Depuis deux ans, l'organisme prend en compte vos revenus de l’année précédente et non plus de deux années en arrière. Ainsi, à partir du 1er janvier 2022, vous devrez actualiser votre situation en déclarant les revenus que vous avez perçus en 2021.