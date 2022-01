Péage, malus, assurance : ce qui attend les automobilistes pour l'année 2022

Le malus écologique qui augmente, l'arrivée de la taxe au poids des véhicules, une augmentation du tarif des péages. Voilà ce qui attend les automobilistes pour l'année à venir.

Jusqu'à 40.000 euros pour une voiture polluante. Cette année, le malus écologique augmente, cela revient à deux voitures Clio neuves ou d'une Peugeot 5008. C'est ce que devra payer un automobiliste pour l'achat d'un modèle polluant. Cela ne concerne que certains modèles : 4x4 et sportives notamment. En 2023, le malus sera une nouvelle fois amplifié pour atteindre les 50.000 euros.

Si cette augmentation ne concerne que certains modèles, le durcissement lui est général. Il sera déclenché plus tôt désormais, dès 128g de CO2 émis par kilomètres. Très concrètement, pour des voitures populaires comme le Dacia Duster essence, la facture grimpera à 330€, soit une centaine d'euros de plus.

Grande nouveauté, qui avait fait parler, l'arrivée de la taxe au poids. Pour cette année, elle ne concerne que les gros véhicules de plus d'1,8 tonne. Montant de la taxe : 10 euros par kilo supplémentaire. Les voitures hybrides rechargeables et électriques échappent à cette nouvelle imposition. Pour les familles de plus de trois enfants, un abattement est prévu.

Les primes pour l'achat de véhicules verts maintenues

Côté bonnes nouvelles, les véhicules électriques sont encore concernés par le bonus, maintenu à 6.000 euros. Il devait passer en juillet à 5.000, l'échéance a été repoussée. L'aide à l'achat d'une hybride rechargeable est encore proposée, à 1.000 euros. En revanche, elle sera supprimée à l'été prochain.

Toujours sur le positif, les primes d'assurances ne devraient pas augmenter en 2022, après une baisse en 2021. En revanche, les tarifs de péages prendront 2% en février prochain, en moyenne.

Dans nos voitures, aussi, des changements sont prévus. Une technologie embarquée à bord des véhicules nous incitera à respecter davantage les limitations. Il sera obligatoire d'installer un limiteur dans les modèles neufs. Un dispositif désactivable.