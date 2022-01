Pollution et gaspillage : quels changements dans la vie de tous les jours en 2022 ?

Beaucoup de choses vont changer cette année dans notre vie quotidienne. Notamment en matière d'environnement : recyclage, énergie, logement. D'abord, pour lutter contre le gaspillage et le plastique, un petit logo va apparaître : Triman.

Un petit bonhomme noir et blanc avec trois flèches qui sera sur tout ce qui peut se recycler. On le trouve déjà sur les produits électroniques, mais dès que vous le verrez sur un emballage cela voudra dire qu'il est recyclable et donc qu'on peut le mettre dans le bac de tri, ou que les enseignes doivent le récupérer.

Après les pailles, les boîtes de kebabs il y a un an, à partir d'aujourd'hui, ce sont les emballages en plastique de certains fruits et légumes frais qui seront interdits. Cela concerne un tiers de ce qui est en rayon, qui devra désormais être vendu dans du carton ou en vrac. Mais, il reste encore beaucoup de dérogations pour les produits fragiles, les légumes primeurs, les fraises, les champignons.

Lutter contre la pollution numérique

Pour que les plastiques disparaissent complètement, il faudra attendre 2026. D'autres objets en plastique qui vont disparaître cette année : les sachets de thé et de tisane "non-biodégradables" ou encore les jouets en plastique donnés avec les menus enfants dans les fast-foods.

Autre changement : les invendus non-alimentaires ne pourront plus être jetés. Il sera interdit pour un commerçant de jeter, mettre en décharge ou incinérer tous les vêtements, produits d'hygiène, les livres scolaires, les piles ou les meubles qu'ils n'auront pas vendus. Ils devront les recycler ou les donner à des associations.

Pour lutter contre la pollution numérique, les fournisseurs d'accès Internet et les opérateurs mobiles vont devoir nous indiquer chaque mois les données consommées et l'équivalent en émissions de gaz à effet de serre. Quand on regarde une vidéo, qu'on envoie un mail, ou un sms, on contribue au réchauffement climatique. On aura donc une idée plus claire sur notre facture.

Fin de la castration à vif des porcelets

De nouvelles normes de construction vont entrer en vigueur. Terminé la RT2012 La réglementation thermique, les normes environnementales des bâtiments neufs, bienvenue à la RE2020. Pour tous les nouveaux permis de construire, il va falloir encore mieux isoler, choisir des matériaux qui ont un faible impact carbone. Des normes de conforts seront également obligatoires.

L'environnement, c'est aussi le bien-être animal. Il y aura dans chaque élevage un référent "bien-être animal", qui devra suivre une formation. Les associations de protection des animaux sont un peu sceptiques, mais il y a une volonté d'essayer de répondre aux consommateurs qui réclament plus de transparence.

Parmi les mesures concrètes, il sera désormais interdit de castrer les porcelets sans anesthésie. Dix millions de petits cochons sont castrés à vif chaque année. Là encore les ONG auraient préféré une interdiction totale.