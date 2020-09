publié le 28/09/2020 à 07:42

C'est un des points essentiels du fameux plan de relance du gouvernement. L’objectif est de stimuler le secteur du bâtiment qui a beaucoup souffert du confinement. Et surtout de lutter contre les passoires thermiques, ces maisons et appartements mal isolés.

Le gouvernement veut aider les ménages les plus modestes. Et on a maintenant les chiffres de cette mesure à venir. Ainsi le premier critère pour bénéficier de la prime est le niveau des revenus.

Pour les ménages les plus modestes, 90% du devis des travaux énergétiques seront pris en charge par "MaPrimeRenov". Deux taux intermédiaires sont prévus pour descendre jusqu’à 40% des travaux pris en charge.

Le deuxième critère prendra en compte la situation géographique pour s’adapter au marché, et le troisième fixe la nature des travaux engagés. Une simulation sera mise en ligne la semaine prochaine.

