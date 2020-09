publié le 10/09/2020 à 08:27

Le spécialiste français des objets de santé connectés Withings a commercialisé lundi 7 septembre son dernier produit : la Scanwatch, une montre connectée au design sobre et élégant bardée de technologies, capable de détecter les problèmes cardiovasculaires et certaines perturbations respiratoires et dotée d'une autonomie longue durée.

Présentée en début d'année au CES de Las Vegas et retardée par la crise du coronavirus, elle est finalement disponible cet automne aux prix de 279,95 euros et 299,95 euros en deux tailles de cadran (38 ou 42 mm) et deux coloris noir ou blanc.

La ScanWatch n'est pas une montre connectée classique. Elle n'est pas pensée comme une extension du smartphone affichant les notifications au poignet. Elle a été développée en collaboration avec des chercheurs, des cardiologues et des spécialistes du sommeil français et américains pour proposer un suivi médical poussé en plus des fonctionnalités de suivi de la pratique sportive que l'on retrouve habituellement dans ce type de produit.

La liste des mesures qu'elle est capable de réaliser donne une idée de l'étendue de son potentiel :

- Electrocardiogramme (ECG) pour détecter la fibrillation auriculaire

- Suivi de la fréquence cardiaque

- Détection des perturbations respiratoires

- Suivi du sommeil (cycles et apnée)

- Suivi de l'activité physique (calories, marche, course, vélo, natation)

Elle détecte les perturbations cardiaques

Comme l'Apple Watch Series 4, lancée fin 2018, la ScanWatch est capable d'enregistrer un électrocardiogramme (ECG), une représentation graphique de l'activité du coeur, qui permet de détecter une éventuelle fibrillation auriculaire. Cette forme d'arythmie peut avoir de graves conséquences si elle n'est pas détectée à temps. Souvent sous-diagnostiquée, elle est à l'origine de près d'un tiers des accidents cardiovasculaires chaque année en France. La ScanWatch peut partager les enregistrements avec un médecin via l'application Health Mate.

La montre est certifiée médicalement pour réaliser ces mesures. Elle est équipée de deux électrodes au dos du boîtier et d'un anneau métallique qui entoure le cadran. Il suffit de sélectionner la fonctionnalité à l'aide de la couronne latérale et de placer deux doigts de part et d'autre de l'anneau pour créer un circuit électrique qui va permettre de mesurer l'activité du coeur en seulement trente secondes. L'opération est parfaitement maîtrisée et aussi facile à réaliser qu'avec l'Apple Watch.

L'application associée à la ScanWatch fournit des rapports réguliers Crédit : Withings

La montre est aussi conçue pour surveiller la fréquence cardiaque en permanence au fil de la journée. Ce suivi proactif doit permettre d'alerter l'utilisateur si le rythme est trop bas ou trop élevé pour l'inciter à réaliser un ECG si nécessaire. Mais les notifications de fréquence cardiaque ne sont pas encore activées pour l'instant, elles le seront dans une prochaine mise à jour.

Et les perturbations respiratoires durant le sommeil

La ScanWatch embarque aussi un oxymètre de qualité médicale. Elle est dotée d'un capteur de Sp02 qui mesure le taux d'oxygène dans le sang d'une personne. Cette donnée est importante dans le cadre du sport pour fournir l'oxygène nécessaire aux muscles durant l'effort. Elle permet aussi aux alpinistes de ne pas dépasser leurs limites en haute altitude. La mesure de la saturation en oxygène dans le sang peut également fournir le diagnostic rapide d'une insuffisance respiratoire et être utilisée dans le suivi de pathologies chroniques comme l'asthme et les BPCO. Withings a d'ailleurs reçu l'aval de l'ANSM au mois d'avril pour tester cette fonction dans le suivi à distance des malades du Covid-19 en détresse respiratoire.

La ScanWatch de Withings embarque de nombreux capteurs pour offrir un suivi complet de santé Crédit : Withings

Withings met pour la première fois le capteur de Sp02 à contribution pour détecter l'apnée du sommeil, une pathologie à l'origine de nombreux troubles du comportements qui touche un million et demi de Français et qui n'est détectée que dans 20% des cas. Développée avec des experts, la fonctionnalité doit être validée d'ici la fin de l'année par une étude clinique qui a été retardée par la crise sanitaire. En attendant, Withings préfère parler de "perturbations respiratoires".



Pour détecter ces perturbations qui peuvent être le signe d'une apnée du sommeil, la montre va surveiller la fréquence cardiaque, le rythme respiratoire, les cycles de repos et d'activité et le taux de saturation en oxygène durant la nuit. Elle fournit un rapport complet de la qualité du sommeil et définit trois catégories pour évaluer l'intensité des perturbations respiratoires. En cas de perturbations sévères, l'application invite l'utilisateur à compléter le diagnostic par un examen médical. A noter que cette mesure diminue l'autonomie de la montre lorsqu'elle est réalisée toutes les nuits et peut être effectuée de façon aléatoire tous les trois mois.

La ScanWatch de Withings peut détecter les perturbations respiratoires en analysant plusieurs indicateurs comme la fréquence cardiaque et l'oxygénation du sang Crédit : Withings

La montre assure aussi le suivi du sommeil, une fonction plus habituelle. Elle affiche le résumé des nuits passées et attribue un score global qui évalue la régularité des horaires de coucher, le temps passé dans les différentes phases de sommeil et le temps total assoupi. Il est possible de paramétrer un réveil intelligent pour être réveillé à l'heure idéale dans une fourchette d'une demi-heure en fonction de la qualité de la nuit.

Un suivi sportif limité, une application claire

Si la ScanWatch se distingue par la profondeur de ses fonctions de santé, la partie sportive n'est pas vraiment au diapason. Elle peut suivre cinq activités à sélectionner parmi une quarantaine de disciplines grand public. Mais l'utilisation de la montre durant un exercice s'avère rapidement fastidieuse car il faut presser la couronne pour lancer et stopper un exercice, revenir dans les menus pour choisir une autre activité, recommencer, etc. Il est plus simple d'utiliser directement l'application pour smartphone.



L'autre point fort de la ScanWatch est son autonomie longue durée. Withings promet jusqu'à 30 jours d'endurance et nous n'avons pas eu besoin de la recharger après 10 jours d'utilisation. La montre perd généralement entre 3% et 5% chaque jour, en fonction des usages. Elle est étanche jusqu'à 50 mètres et peut donc être utilisée sans souci sous la douche ou à la piscine. Elle est associée à une application complète, facile à prendre en main et très pédagogue qui éclaire parfaitement l'utilisateur sur le fonctionnement des différents capteurs et les objectifs poursuivis par chaque collecte de données.



La ScanWatch s'avère au final un très bon compagnon au quotidien pour les personnes qui souhaitent un suivi complet de leur santé. Son look élégant et sa conception analogique en font une montre plus discrète et moins chronophage que l'Apple Watch et la plupart des smartwatches sous Android Wear. Mais elle offre une interactivité et une connectivité moins poussées que ses concurrentes, avec très peu de fonctions multimédias et un suivi sportif limité.