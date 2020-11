Black Friday : stocks, publicités, étiquetage... Les difficultés d'un report

publié le 20/11/2020 à 13:54

C'est officiel : Amazon France reporte le Black Friday prévu vendredi 27 novembre au vendredi suivant, le 4 décembre. Un report d'une semaine, préconisé par le ministre de l'Économie Bruno Le Maire, qui n'est pas sans conséquence pour toutes les enseignes, notamment les vendeurs d'électroménager qui s'étaient préparés à écouler les stocks. Reporter le Black Friday c'est un défi, notamment en termes de logistique.

Pour du digital comme Amazon c'est plus facile, la plateforme déconnecte, elle verrouille les pages... Tout peut s'arrêter en un clic ! Mais pour les magasins physiques, décaler d'une semaine, cela pose de gros problèmes d'organisation. Les pubs et catalogues sont déjà partis dans les boîtes aux lettres avec les conditions générales de vente, et un client peut juridiquement exiger sa promotion.

Par ailleurs, quand les enseignes lancent une opération d'envergure comme le Black Friday, elles font des stocks. Ceci signifie que la marchandise qui devait être écoulée la semaine prochaine est en ce moment dans les camions, ce qui va créer pour certains de très gros problèmes de place.

Enfin, dans les magasins, il faut tout réétiqueter, changer les dates... Avec un autre problème de fond : pour les commerçants le Black Friday qui était au mois de novembre synonyme "d'achat-plaisir" va se transformer en vraie braderie début décembre. Conséquence : ils ne pourront pas se rattraper et faire leur marge avant Noël.