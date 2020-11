Bioviva, une société de jouets française écocitoyenne

publié le 26/11/2020 à 14:50

À quelques semaines de Noël et à quelques jours de la réouverture des magasins, des entreprises de qualité veulent convaincre les Français qu'il y a une alternative aux jouets en plastique "Made in China". À Montpellier, découvrir le monde de manière ludique, c'est le credo de cette entreprise qui crée depuis 1996 des jeux de société drôles et éducatifs sur la nature. Des jeux dont la fabrication est respectueuse de l’environnement.

Des cartes qui rivalisent avec les Pokémon dans la cour de récréation, tout en sensibilisant les plus jeunes à la préservation des espèces animales, ou encore des jeux de plateau comme Une famille presque zéro déchet, ze jeu, chez Bioviva les thématiques abordées sont dans l'air du temps.

"On va découvrir dans le jeu plein de petites astuces qu'on peut appliquer au quotidien, en famille. Par exemple, est-ce que vous saviez que vous pouvez vous servir de coquilles d'œufs en tant que détachant. (…) L'objectif ça va être de vider la poubelle de la maison et le joueur qui aura le plus contribué à la vider aura gagné la partie", nous explique Jelena Kuhl de la communication de Bioviva.

Une démarche écocitoyenne

Tous les jeux sont labellisés "origine France garantie" et son évidemment écoconçus, pas de colle, de pile ni de plastique. Ils sont produits à l’imprimerie Graphot a Saint-Paul-Trois-Châteaux, là aussi dans une démarche écocitoyenne, avec du carton et du papier 100% recyclés, mais pas que.

"Ce sont des encres à base végétale, les chiffons qui nettoient les machines sont nettoyés, recyclés et remis en production chez nous", souligne Yvan Zaradzki, dirigeant de Graphot. Les jeux trouvent un certain public, près de deux millions cette année. Alana a 11 ans, elle joue avec sa mère au défi nature "les animaux inséparables".

"On va prendre la première carte de notre tas et on va parier sur une des caractéristiques de notre animal", précise Jelena Kuhl. Ensuite, on regarde qui possède la meilleure statistique. Le but restant d'apprendre, tout en s'amusant.