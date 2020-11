publié le 19/11/2020 à 12:45

La crise sanitaire a fait disparaître ou a mis en sommeil de trop nombreuses activités, mais elle suscite aussi de très belles initiatives. Direction Lagraulet-du-Gers, première commune certifiée bio d'Occitanie, avec ses 575 habitants. Le maire a eu l'idée d'organiser un drive, à la fois pour donner un débouché aux producteurs bio locaux, privés de marchés, mais aussi pour permettre aux habitants de s'approvisionner sans se déplacer. L'idée est tellement bonne qu'elle a perduré dans ce village, un peu loin de tout.

Tous les vendredis soir, les habitants font le tour de l'étable de la ferme municipale, à la sortie du village, pour récupérer leurs commandes, préparées par les élus et l'employé municipal chargé du potager bio de la commune.

Les casiers numérotés sont alignés sur une longue table, remplis de poches, de boites, de bouteilles. Un ou deux poireaux dépassent souvent des emballages. C'est Loretta Olivar, troisième adjointe au maire qui supervise la distribution : "On les connaît les gens maintenant, on n'a plus besoin de demander les noms", raconte-t-elle.

Les casiers numérotés sont alignés sur une longue table, avec dans chacun les produits commandés par les habitants. Crédit : Mairie de Lagraulet-du-Gers pour RTL.

C'est un gros service qu'on nous a rendu Hélène - Habitante de Lagraulet-du-Gers Partager la citation





Hélène sort de son gros et vieux break suédois avec un large sourire : "Aujourd'hui j'ai commandé des oeufs frais, des produit sanitaires également, des légumes, des fromages de chèvre, du yaourt de chèvre, que je prends régulièrement toutes les semaines. C'est un grand plaisir à chaque fois de retrouver tous ces produits à proximité. C'est un plaisir qui dure depuis le début du confinement au mois de mars", témoigne cette habitante. "On découvre des produits également, j'ai découvert d'excellentes bières de la région. C'est un gros service qu'on nous a rendu donc j'ai envie de rester fidèle à ce drive", précise-t-elle.

Carine est conseillère municipale. C'est elle qui apporte les victuailles à l'arrière de la voiture : "Je viens à titre bénévole, parce que je suis cliente aussi. C'était au départ pour rendre service aux gens qui ne pouvaient pas sortir à cause du confinement et puis rendre service aussi aux producteurs. Tout le monde y trouve son compte", souligne-t-elle.

C'est Carine, conseillère municipale et bénévole qui apporte les paniers garnis jusqu'au coffre des habitants. Crédit : Mairie de Lagraulet-du-Gers pour RTL.

Ça fait du lien social, qu'il n'y avait pas forcément Carine - conseillère municipale et bénévole Partager la citation





En effet, une douzaine de producteurs locaux et bio sont partenaires de la mairie, qui a mis au point un système de commande informatisé au maximum, très efficace. "Sur le site internet on a largement le temps de choisir, tous les produits sont détaillés. On sélectionne tout ce qu'on veut, la quantité. On peut mettre des commentaires, si on veut par exemple des fromages plus ou moins affinés et puis ensuite on sélectionne la date du retrait et on vient ici le vendredi soir. Rapide et efficace", explique Sophie, grande fan de ce procédé et qui trouve les produits "excellents". "Ça fait du lien social, qu'il n'y avait pas forcément, et ça fait une animation", ajoute Carine.

Des clients viennent parfois des villages voisins, car ici, on trouve de tout. Des produits d'entretien aux escalopes de veau, en passant par les citrouilles bleues de Hongrie. Du vin, bien sûr, puis de l'armagnac, car nous sommes dans la Ténarèze, l'un des trois terroirs de cet eau-de-vie gasconne.

Tous les vendredis les habitants de Lagraulet-du-Gers ont accès à un drive proposant des produits locaux. Crédit : Mairie de Lagraulet-du-Gers pour RTL