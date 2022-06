Vacances : comment bien sécuriser son domicile pour éviter un cambriolage ?

Selon Fabrice Galland, président de l’UNIQ (l'Union nationale des industries de la quincaillerie), "il y a un mode opératoire de cambriolage qui est simple et bête comme chou : les deux tiers des cambrioleurs rentrent par la porte". "Et c'est rapide. En général, on considère qu'un cambrioleur, s'il n'est pas rentré en trois minutes, il passe à autre chose, il va ailleurs", poursuit-il.

"Statistiquement, on est cambriolé à peu près de la même façon en maisons et en appartements (...) On n'a pas vraiment de statistiques sur les étages. Comme on est équivalent entre maisons et appartements, on peut considérer que les rez-de-jardin ne sont pas plus concernés que l'ensemble des habitations", ajoute Fabrice Galland dans Nous Voilà Bien !

Plus encore, en 2022, il y a de nouvelles méthodes de cambriolage comme le "repérage par drones des très grosses propriétés", pour noter les aller et venues des habitants, la présence ou non d'un chien de garde et les entrées. "On a aujourd'hui des verrouillages pour des portes d'entrées d'immeubles avec des ventouses, des choses comme ça. Donc là, les cambrioleurs, maintenant avec des électro-aimants ou ce genre de produit sont capables de désactiver une ventouse", révèle Fabrice Galland.

Il faut impérativement fermer sa porte à double tour

"Une porte claquée, un professionnel sait l'ouvrir en deux secondes. Donc on verrouille sa porte à double tour ", rappelle Fabrice Galland. Si vous êtes en étage relativement bas, évitez aussi de laisser la fenêtre ouverte. Fermez-la et baissez le volet.

Si on part longtemps, "on essaie de prévenir des gens de son entourage, des gens de confiance pour qu'ils puissent passer un petit coup d'œil de temps en temps" et "on fait relever son courrier". Pensez aussi à prévenir "éventuellement les commissariats qui, dans beaucoup de villes maintenant, font des rondes et des patrouilles pendant les grandes vacances d'été" et à "transférer vos appels ( de votre fixe, ndlr) sur votre téléphone portable". Le but ? "On ne donne pas l'impression qu'on n'est pas là", résume Fabrice Galland. Et attention aux réseaux sociaux : on évite de poster des photos de ses vacances tous les jours.

"Si on est dans une maison, on ne laisse pas dans son jardin des échelles, des échafaudages, tout ce qui pourrait aider le cambrioleur à rentrer chez vous", poursuit-il.

Dans quel système de protection investir ?

Pour sécuriser "un minimum sa porte", Fabrice Galland recommande de faire appel à un professionnel, un serrurier de confiance, un distributeur d'une marque dans un réseau agréé. "À partir de 500 euros, on a déjà un produit de qualité avec des sécurités qui font que ça ne s'ouvrira pas en trois minutes", résume le président de l'UNIQ.

Si vous habitez en rez-de-jardin, "il y a toujours une ou deux fenêtres ou deux portes qui sont un peu plus accessibles que les autres. Celles-là, on essaie aussi un peu de les protéger, on essaye de mettre des barres de condamnation par l'intérieur", recommande-t-il.

Si vous êtes bricoleur ou bricoleuse, il existe des serrures a2p, une étoile ( un équipement de sécurité certifié) entre 350 et 400 euros "dans une enseigne sérieuse de bricolage". Si vous faites appel à un professionnel, cela peut vous coûter "800 euros pour une porte sécurisée", conclut Fabrice Galland.



L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info