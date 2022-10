Automne : comment avoir un balcon ou un jardin fleuri à cette période de l'année ?

Contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'automne est une saison propice pour faire pousser des plantes, de la verdure dans son jardin ou son balcon pour les colorer.

Il existe des plantes fleuries en automnes comme les pensées, les violettes, les pâquerettes et les primevères. "Ce sont les fameuses plantes bisannuelles qu'on va trouver aujourd'hui en jardinerie ou chez les pépiniéristes ou chez les horticulteurs", indique Pierre Nessmann, paysagiste, rédacteur en chef adjoint de Rustica Pratique. Il faut les planter maintenant. Pendant quelques semaines, elles auront peut-être un peu de feuillage, mais pas trop de boutons à fleurs.

"Mais si on a un automne un peu doux, si on a un hiver qui est un peu doux, elles vont commencer à se développer et commencer à fleurir", rassure Pierre Nessmann dans Nous Voilà Bien ! Chez les fleuristes, vous pouvez aussi acheter des plantes vivaces comme les bruyères d'hiver, les cyclamens, les cinéraires, les asters d'automne, des anémones et des héliantes.

Pensez aussi, sauf si vous êtes allergiques, aux graminées comme les carex, les fétuques, les luzules, les stipas et "les arbustes avec des baies décoratives qui vont rester décoratives en hiver, comme le scilla, le houx et le pernettya", ajoute-t-il dans Nous Voilà Bien ! Et pour ajouter de la couleur à vos rebords de fenêtres, misez sur le séneçon cinéraire, l'immortel d'Italie, des armoises. "Il y a aussi des heuchères qui ont des déclinaisons de tonalités rousses jusqu'au pourpre", ajoute Pierre Nessmann.

Comment entretenir toutes ces plantes ?

Si vous avez un balcon, vous pouvez mettre les plantes dans les mêmes pots ou les mêmes jardinières. "Il faut surtout panacher, diversifier ces végétaux de manière à avoir un joli décor (...) Après, il y en a qui vont effectivement prendre peut-être plus d'ampleur en se développant donc il faudra peut-être les rempoter dans des pots plus grands ou les mettre dans des pots isolés", conseille aussi Pierre Nessmann.

Pour donner de la force à vos plantes, ajoutez du substrat, c'est-à-dire du terreau horticole qu'on achète dans les jardineries. Associez-le avec "un petit peu de la terre de jardin à hauteur d'un tiers d'environ de manière à apporter du corps, de la consistance à ce substrat et éviter qu'il ne se dessèche trop vite", recommande le paysagiste. Pensez à mettre "un peu d'engrais parce que ces plantes vont pousser, elles vont développer des racines, donc elles vont avoir faim" puis arrosez-les "modérément".

Et pas d'inquiétude avec l'hiver qui arrive : "toutes les plantes qu'on a citées, ces plantes bisannuelles, les plantes vivaces, les petits arbustes d'ornement sont des plantes qui sont pérennes (...) donc elles vont résister au froid et au gel", conclut Pierre Nessmann.

