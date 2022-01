Citronniers et orangers en pot : nos conseils pour les entretenir en hiver

Vivre au milieu d'orangers et de citronniers dans un esprit jardin du Sud vous fait rêver, mais vous n'habitez pas sur le bassin Méditerranéen ? Alors, peut-on cultiver les agrumes en pot dans son salon et en plein hiver ?

"Si je sème un pépin d'orange ou un pépin de citron, achetés en bas de chez moi, est-ce que je peux espérer un jour avoir un agrume dans mon salon ?" demande Flavie Flament. "Vous aurez un arbuste, mais vous n'aurez pas de fruits ou des fruits de très mauvaise qualité", répond Pierre Nessmann, paysagiste et rédacteur en chef adjoint de Rustica pratique, rédacteur en chef de l'émission Mission : Végétal sur M6.

Vous aurez surtout "des rameaux épineux", parce que "ce sera un agrume sauvage. Parce que les fruits que vous achetez dans le commerce, ils sont issus d'arbres greffés. Et c'est comme ça qu'on a et qu'on peut multiplier les agrumes et être sûr des fruits que l'on va avoir à consommer." Il est alors important d'acheter votre arbuste chez un pépiniériste, qui va vous vendre "un arbre qui aura été greffé".

Comment les faire pousser en pot ?

Les arbres fruitiers qui poussent en pot, peuvent monter à 1m50 voire 1m80." Ils ont un feuillage très élégants, persistants, vert foncé. Ils ont des fleurs qui se développent à partir du mois de mars jusqu'au mois d'avril. Elles sont parfaitement odorantes que ce soit du citronnier ou de l'oranger. Et c'est ça l'intérêt des agrumes, c'est que le parfum est extraordinaire et ça fleurit très longtemps. Du mois de mars jusqu'au mois de juillet, les fruits apparaissent après", décrit Pierre Nessmann.

Au début quand vous achetez votre petit arbuste, il faut le garder 4 à 5 ans dans un pot de 30 à 40cm. Rempotez-le ensuite dans un pot plus grand, de 4 ou 5cm. " La terrasse, le jardin ne sont pas extensibles et donc on va arrêter de les rempoter. Et ils supportent très, très bien d'être, pendant plusieurs dizaines d'années, dans le même pot. Il faut juste enlever un petit peu de terreau usagé, remplacer par du terreau neuf et surtout, leur apporter de l'engrais et de l'eau, évidemment", ajoute-t-il.

Quand faut-il rentrer son arbuste l'hiver ?

Vous pouvez très bien faire pousser chez vous du citron bergamote et du citron caviar. "Dès qu'il fait 0, -2, -3 degrés, il va souffrir du froid, donc il faut pouvoir le rentrer. On va le cultiver en pot et là vous pouvez mettre toutes les variétés que vous souhaitez", explique encore le spécialiste.

À l'intérieur, ne mettez pas votre arbuste trop près d'une source de chaleur. " Ce sont des plantes qui ont besoin de 5 à 10 degrés en hiver. Et donc, il ne faut pas les mettre à côté d'un radiateur dans une pièce chaude. On va les mettre dans un hall, dans une entrée, ou sur un palier, par exemple. Si vous avez un garage ou une pièce un peu lumineuse, ils vont très, très bien supporter ces conditions-là", décrit le spécialiste.

À partir du mois d'octobre jusqu'au mois de mai, vous devez garder votre arbre dans votre intérieur et du mois de mai jusqu'au mois de septembre, on peut le mettre sur un balcon, dans une cour, une terrasse, sur un rebord de fenêtre. "Il aime être à la lumière, au soleil et à la chaleur", résume Pierre Nessmann.

Comment l'entretenir ?

Pierre Nessmann recommande d'arroser votre citronnier ou mandarinier une fois par semaine, été comme hiver. Et on va lui donner un" engrais à partir du mois de février jusqu'au mois de septembre, à raison d'une application tous les deux mois à peu près", conseille-t-il.



Attention, ces arbres peuvent être attaqués par des parasites. "La teigne du citronnier, est une petite mineuse qui va alors malheureusement manger et pondre sur les fleurs (...) Et du coup, c'est souvent la raison pour laquelle on se rend compte qu'il n'y a pas de fruits", met en garde Pierre Nessmann. L'hiver dans votre intérieur, dans un appartement ou une véranda, " il y a beaucoup de cochenilles, des pucerons". Il faut alors traiter "avec de l'huile de colza, avec du savon ou du savon noir, des produits naturels qu'on pulvérise. Mais surtout, il faut surveiller", conclut-il.