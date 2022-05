Santé : quelles sont les plantes médicinales et comment les faire pousser ?

Les plantes sont utilisées depuis l'Antiquité pour leurs vertus médicinales. Il y en a certaines qui ont des propriétés antiseptiques, sédatives, digestives et qui peuvent soulager les maux de tous les jours.

Ces plantes médicinales, comme, la menthe, le thym, la sauge ou le romarin, "on peut les faire pousser dans des pots (...) ce sont des plantes qui sont dans nos jardins, dans nos campagnes, que l'on peut cultiver sur nos rebords de fenêtre, des balcons et pourquoi pas sur une terrasse", précise Pierre Nessmann, paysagiste et rédacteur en chef adjoint de Rustica pratique et rédacteur en chef de l'émission Mission végétale sur M6.

Pour conserver vos plantes médicinales, vous pouvez, soit les faire sécher "tranquillement" et elles se réhydrateront au moment de l'infusion", "soit on les utilise fraîches et là, ce sont les molécules qui vont tout de suite se diffuser dans l'eau de manière efficace".

Peut-on planter toutes les plantes dans le même bac ?

"Vous pouvez les planter dans le même bas à partir du moment où elles ont les mêmes exigences. On va mettre le thym, le romarin, la sauge qui sont des plantes plutôt méditerranéennes dans le même bac parce que c'est un bac qui va avoir une terre un peu drainée, un peu filtrante", déclare Pierre Nessmann dans Nous Voilà Bien !. "En revanche, si vous avez de la menthe ou de la mélisse citronnelle, dans ce cas, on va mettre dans un pot identique, mais avec un terrain plutôt frais", poursuit-il.

Pour démarrer vos plantations, achetez les plantes au printemps "dans les jardineries, chez les pépiniéristes, chez les horticulteurs". Vous les rempotez dans un pot " assez grand, 30 à 40 cm" et "ensuite, c'est bien évidemment vous les laisser se développer, vous les arrosez en été, vous leur donnez un peu d'engrais au printemps et lorsque les feuilles ont séché en hiver, vous les rabattez, elles vont repousser", détaille le paysagiste.

Attention, il faut éviter le surdosage

"Il faut faire attention à ne pas s'automédicamenter avec la phytothérapie", martèle Flavie Flament dans Nous Voilà Bien ! En règle générale, il faut les utiliser en petite quantité. Quand vous faites des tisanes, des infusions, il ne faut pas le faire de manière prolongée si vous avez des maux et si vraiment les maux persistent, il faut évidemment consulter", lui répond Pierre Nessmann. Méfiez-vous aussi des effets contraires, "par exemple, le thym qui est utilisé pour apaiser la gorge, le rhume, si on l'utilise de manière très intensive, très importante, il peut provoquer des maladies cardio-vasculaires".

Quelles plantes pour quels maux ?

Pour soulager les maux de gorge ou le rhume, consommez de la sauge, le thym, le bouillon blanc, la camomille. Si vous souffrez d'insomnie ou de stress, choisissez le tilleul, "la mélisse, c'est une plante vivace ou la verveine citronnelle. C'est une plante exotique que l'on va garder sur le balcon pendant l'été, mais qu'il va falloir rentrer à l'intérieur en hiver", conseille Pierre Nessmann. Pour booster votre énergie, misez sur la menthe poivrée ou le gingembre ou encore le ginseng.

