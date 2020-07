Allergies aux pollens : les graminées toujours bien présentes

publié le 07/07/2020 à 00:42

Et non, nous ne sommes toujours pas débarrassés des pollens en France. Les allergiques vont devoir encore prendre leur mal en patience puisque dans son dernier bulletin du 3 juillet, le Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA) signale toujours un risque allergique moyen à élevé aux pollens de graminées sur l'ensemble du territoire.

"Attention aussi au vent qui favorisera la dispersion des pollens dans l’air et aggravera les symptômes de conjonctivites", prévient l'organisme. Le risque d'allergie est particulièrement élevé dans les départements de l'Allier (03), la Corrèze (19), la Creuse (23), la Haute-Loire (43) la Nièvre (58) et la Haute-Vienne (87).

Météo-France précise que la météo joue un rôle déterminant. "La situation météorologique la plus propice à la libération et à la dispersion des pollens est une journée très ensoleillée, sans précipitation, avec des températures élevées et un vent modéré", explique l'organisme.