Arnaque en ligne : ma banque refuse de me rembourser, que faire ?

LA RÈGLE D'OR - Arnaque en ligne : comment me faire rembourser ?

LA RÈGLE D'OR - Arnaque en ligne : comment me faire rembourser ?

On le sait, mieux vaut jeter régulièrement un œil sur son relevé de comptes. Les cas de fraude bancaire, via la technique de "phishing", qui veut dire hameçonnage, se multiplient. En récupérant vos données personnelles via un mail, un appel téléphonique ou un SMS, les pirates se font passer pour un tiers de confiance, comme une administration ou une société connu. Ensuite, ils peuvent se servir sur votre compte grâce à des virements, des prélèvements, ou en passant des commandes avec vos numéros de carte bancaire.

De telles arnaques peuvent nous arriver à tous. Mais alors si on est victime, que se passe-t-il ? Votre banque est-elle obligée de rembourser l'intégralité du préjudice ? Et si elle ne le fait pas, que faire ? Dans le podcast "La règle d'or", Maître Blanche de Granvilliers, avocate dans l'émission de Julien Courbet Ça peut vous arriver, explique comment remédier à cette situation.



Le principe, en application des articles L133-18 et L133-19 du Code monétaire et financier est le suivant : si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à votre insu, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées, votre banque (qui est responsable de votre argent) doit vous rembourser immédiatement.

Une "négligence grave du consommateur" ?

Sauf que les établissements bancaires refusent régulièrement le remboursement, en invoquant la négligence grave du consommateur. Il est exact que le client est tenu de préserver la sécurité de ses données, "mais c'est à la banque de prouver qu'il y a eu négligence grave de la part de son client", insiste Me Blanche de Granvilliers.

Pour faire valoir vos droits, il faut donc, dans un courrier à votre banque, rappeler plusieurs arrêts, rendus notamment par la Cour de cassation et détaillés par Me de Granvilliers dans le podcast.

Grâce à un courrier bien argumenté, vous devriez pouvoir vous faire rembourser l'intégralité des sommes débitées frauduleusement sur votre compte. Attention, il arrive tout de même que la justice estime que le consommateur a bien été négligent, en répondant à des pseudos mails d'administration truffés de fautes d'orthographe par exemple.

La "règle d'or" chaque semaine en podcast

Auditeurs et abonnés au podcast de Ça peut vous arriver, découvrez désormais chaque semaine l’inimitable Règle d’or, avec les avocats qui interviennent chaque jour sur RTL et M6. Pour accéder chaque semaine à votre règle d'or, abonnez-vous au podcast de l'émission :

>> Que dit la Loi ? Quels recours avez-vous et surtout quelles démarches devez-vous impérativement effectuer en cas de problème ? Nos ténors du barreau répondent concrètement aux questions que vous vous posez le plus et vous donnent des clés pour vous sortir de situations parfois compliquées.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info