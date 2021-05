publié le 07/05/2021 à 10:57

Dans la nuit du 13 au 14 décembre 2019, alors que la tempête fait rage, Michaël est subitement tiré de son sommeil par sa fille. Paniquée, elle lui montre qu’un arbre vient d’éventrer sa chambre en tombant sur la maison.

Michaël appelle les pompiers. Mais, il a à peine le temps de se retourner qu’il doit évacuer la maison avec les enfants. Deux jours après, l’arbre est déblayé. Pour autant, c’est un désastre : sa maison reste totalement inhabitable !

La famille est relogée de manière provisoire dans un gîte grâce à une avance de son assurance-habitation. En parallèle, un expert se déplace plusieurs fois et, le 18 mars 2020, il chiffre les travaux de remise en état à 153.000 euros. À ce moment-là, Michaël pense que les réparations auront lieu rapidement. D’autant que l’assurance l'oriente vers un maître d’œuvre pour s’occuper du chantier...

L'assurance tarde à l'indemniser

Seulement, ce dernier ne répond jamais aux mails. Résultat, les mois passent et, malgré une bâche, l’état de la maison continue d'empirer… Finalement, grâce à l’appui d’un avocat, il parvient à faire repasser l’expert en octobre 2020 pour prendre en compte les nouvelles dégradations.

Pour autant, ni lui, ni son assurance ne lui remettent son rapport. Depuis, hormis un désamiantage réalisé à l’aide d’une nouvelle avance, rien ne se passe… Aujourd’hui, il y a urgence, car en décembre 2021, le délai de prescription pour retourner ces rapports arrive à terme.



Même si le gîte est pris en charge par l’assurance, Michaël n'est plus chez lui. Cette maison représente pour lui les économies de toute une vie ainsi que tous ses souvenirs depuis 21 ans. Il compte désormais sur l'aide de Julien Courbet pour que l’expert remette son rapport sans plus attendre et que l’assurance l'indemnise pour que le nouveau maître d’œuvre mandate tous les corps d’état sans plus attendre.

Laissez votre message sur rtl.fr, au 3210 ou sur la page Facebook de l'émission.

Si vous nous écrivez, n'envoyez jamais vos originaux !

Si vous voulez témoigner ou soumettre votre cas : le Facebook de CPVA ou laissez un message sur rtl.fr