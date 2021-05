Cuisine non livrée : Georges ne sait plus quoi faire, sa situation devient surréaliste

publié le 06/05/2021 à 12:25

Georges est chef de cuisine dans le Val-de-Marne et bientôt à la retraite. Il a hâte de profiter de sa maison à Argelès-sur-Mer, pour laquelle il a travaillé toute sa vie. Il souhaite désormais rénover la cuisine qui est passée d’âge et est dysfonctionnelle.

Le 2 février 2021, il commande donc une cuisine sur le site d’une grande chaîne de magasins de mobilier. Il règle la somme d’environ 3.200 euros. La livraison est prévue les 16 et 17 février. Comme Georges habite à 850 km, c’est une véritable expédition pour y aller en voiture.

Il appelle pour se faire confirmer la livraison et, serein, il se déplace pour l’occasion en temps et en heure. Mais alors qu'il attend les colis, la livraison n’a finalement pas lieu. Le lendemain, rebelote. Georges guette le transporteur mais celui-ci n’arrive jamais. Et ce n’est pas tout. L’histoire va se répéter à deux reprises !

Il a posé 8 jours de congé au total

La livraison est reprogrammée le 26 février puis le 6 avril mais rien n’arrive, alors qu'il retourne dans le sud à chaque fois ! Dépité, il ne sait plus à quel saint lui vouer et cette cuisine, qui était une bonne affaire, n’en est plus vraiment une… Il envoie un courrier recommandé le 14 avril pour expliquer sa situation mais il n'a toujours pas été recontacté.



Il a pris au total 8 jours de congé pour faire les allers-retours. Georges a programmé un artisan pour la pose de la cuisine, mais celui-ci n’est plus disponible. De plus, certains autres autres électroménagers ne fonctionnent plus. Georges a contacté Julien Courbet dans l'espoir qu'on lui livre sa cuisine dans les meilleurs délais avec une promesse de livraison



Laissez votre message sur rtl.fr, au 3210 ou sur la page Facebook de l'émission.

Si vous nous écrivez, n'envoyez jamais vos originaux !

Si vous voulez témoigner ou soumettre votre cas : le Facebook de CPVA ou laissez un message sur rtl.fr